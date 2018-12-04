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Нетаньяху потребовал экстренного заседания СБ ООН 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил делегации от страны в ООН запросить созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью осуждения действий ливанского движения "Хезболла", передает РИА "Новости".
"Я поручил израильской делегации в ООН запросить созыв экстренного заседания Совета Безопасности для осуждения "Хезболлах" и ее действий", — сказал Нетаньяху.
Он также рассказал о том, что обсудил с американской стороной введение новых санкций против движения из-за тоннелей, которые были прорыты в Израиль из Ливана.
Израиль предупредил Россию о военной операции на границе с Ливаном.
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