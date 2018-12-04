Нетаньяху потребовал экстренного заседания СБ ООН

"Я поручил израильской делегации в ООН запросить созыв экстренного заседания Совета Безопасности для осуждения "Хезболлах" и ее действий", — сказал Нетаньяху.

Он также рассказал о том, что обсудил с американской стороной введение новых санкций против движения из-за тоннелей, которые были прорыты в Израиль из Ливана.

Израиль предупредил Россию о военной операции на границе с Ливаном.