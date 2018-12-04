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Впервые прочитан геном медузы 

Индикатор 52 минуты назад
Фото: Pixabay
Генетики впервые опубликовали полный геном животного, в жизненном цикле которого присутствует медузоидная фаза. Результаты позволят разобраться с эволюционным успехом этой древней группы организмов. Описание работы опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.
Помимо типа двусторонне-симметричных организмов, к которым относится абсолютное большинство встречающихся человеку видов (и сам человек в том числе), в царство животные входит еще несколько групп. Одна из них — это стрекающие или книдарии. К ним относятся гидры, коралловые полипы, актинии и медузы. Некоторые представители этой группы в ходе жизни из «сидячих» полипов превращаются в свободно плавающих медуз, но некоторые виды утратили ту или иную стадию. Биологи уже прочитали геномы актиний Nematostella vectensis и Exaiptasia pallida, а также обыкновенной гидры Hydra vulgaris, но ни одно из этих животных в ходе своей жизни не становится медузой.
Стрекающие с двумя фазами жизненного цикла претерпевают удивительное превращение, меняясь от прикрепленного ко дну крошечного полипа до плавающей медузы со стрекательными щупальцами, причем продолжают это делать уже около полумиллиарда лет. В ходе новой работы генетики впервые прочитали геном ушастой медузы Aurelia aurita. Ученые хотели разобраться с генетическими основами настолько радикального превращения организма.
«Наши результаты предоставляют новые доказательства того, что эволюция не обязательно усложняет генетическое устройство организмов, — говорит ведущий автор работы Дэвид Голд из Калифорнийского университета в Дейвисе (США). — Медузам удалось построить большую и сложную жизненную историю, используя множество тех же генов, что и у более простых животных».
Ранее биологи считали, что у медуз есть множество генов-сирот, то есть участков ДНК, не похожих на содержащиеся у других организмов. С помощью этой гипотезы ученые старались объяснить сложную перестройку организма из полипа в медузу, в ходе которой появляются нервная система, мышцы и стрекающие клетки. Однако прочитанный геном показал, что в этом процессе большую роль играют гены, часто встречающиеся у других животных. Оказалось, что из-за усложнения жизненного цикла количество генов не так сильно увеличилось.
Авторы пытаются объяснить это несколькими способами. Согласно первому, сложный цикл появился благодаря генетической перестройке информации, которая была у общего предка всех книдарий. Другое объяснение гласит, что первые книдарии уже обладали фазой медузы, а затем некоторые представители ее утратили.
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