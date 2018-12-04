В Роскосмосе пожаловались на информационную атаку 

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что корпорация подверглась информационной атаке, которая мешает вернуть России лидерство в космосе. Слова Устименко передает РИА "Новости".
Такими слова Устименко отреагировал на недавние заявления относительно Роскосмоса. В частности, в конце ноября текущего года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.
Устименко заверил, что госкорпорация "пришла в движение" и предположил, что информационная атака может быть связана с этим.
"Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе", — сказал Устименко.
Также он посетовал, что неназванные лица "пытаются сложить" образ Роскосмоса как организации, которая "пожирает федеральные деньги".