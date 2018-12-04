В Роскосмосе пожаловались на информационную атаку

Устименко заверил, что госкорпорация "пришла в движение" и предположил, что информационная атака может быть связана с этим.

"Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе", — сказал Устименко.

Также он посетовал, что неназванные лица "пытаются сложить" образ Роскосмоса как организации, которая "пожирает федеральные деньги".