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Источник: Роскосмос рассмотрит варианты облика ракеты для полетов к Луне 

РИА Новости + ещё 9
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Несколько вариантов облика российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне будут рассмотрены и согласованы для внесения в соответствующую Федеральную целевую программу на совещании в субботу в головном институте ракетно-космической отрасли ЦНИИМаш, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
По его словам, совещание пройдет в ЦНИИмаш. На него приглашены руководители ракетно-космических предприятий и руководство Роскосмоса. Планируется, что они обсудят и утвердят несколько вариантов облика сверхтяжелой ракеты, которые в дальнейшем будут представлены на утверждение научно-технического совета госкорпорации.
Среди этих вариантов, рассказал один из собеседников, есть и проект повторения советской ракеты "Энергия" с большим центральным баком с водородным топливом и проект ракеты с твердотопливными ускорителями (в советской и российской космонавтике космические ракеты на твердом топливе не использовались, не считая боевых ракет "Тополь", "Ярс" и "Булава"), а также варианты с пятью и шестью блоками на базе ракет "Союз-5".
Как сообщал председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев, ранее планировалось, что будет принята ФЦП по сверхтяжелой ракете, но потом стало понятно, что должна быть отдельная космическая госпрограмма.
Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что госкорпорация среди вариантов рассматривает проект сверхтяжелой ракеты-носителя грузоподъемностью 103 тонны на низкую околоземную орбиту, у которой на центральном блоке установлен продаваемый в США двигатель РД-180, окруженный шестью боковыми блоками, созданными на основе ракеты "Союз-5" с двигателями РД-171.
В прошлом году институты Роскосмоса "Организация "Агат" и ЦНИИмаш подсчитали, что разработка сверхтяжелой ракеты обойдется в 700 миллиардов рублей. Вся Федеральная космическая программа России до 2025 года оценивается в сумму около 1,4 триллионов рублей.
Первый пуск сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год. К ноябрю 2019 года должен быть подготовлен ее эскизный проект.
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