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Экипаж МКС вернётся на Землю 20 декабря 

RT на русском + ещё 64 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экипаж Международной космической станции — россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньён — вернётся на Землю утром 20 декабря.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.
«Астронавт ЕКА и текущий командир Международной космической станции Александр Герст, как ожидается, вернётся на Землю в капсуле «Союза» в четверг, 20 декабря, посадка состоится в 11:03 местного времени. Вместе с Александром вернётся астронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев», — заявили в организации.
3 декабря ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-11» успешно стартовала с космодрома Байконур. На МКС отправились российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.
Это был первый пуск пилотируемой экспедиции после аварии, произошедшей 11 октября при разделении первой и второй ступеней ракеты-носителя.
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