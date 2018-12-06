Экипаж МКС вернётся на Землю 20 декабря

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.

«Астронавт ЕКА и текущий командир Международной космической станции Александр Герст, как ожидается, вернётся на Землю в капсуле «Союза» в четверг, 20 декабря, посадка состоится в 11:03 местного времени. Вместе с Александром вернётся астронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор и космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев», — заявили в организации.

3 декабря ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-11» успешно стартовала с космодрома Байконур. На МКС отправились российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Это был первый пуск пилотируемой экспедиции после аварии, произошедшей 11 октября при разделении первой и второй ступеней ракеты-носителя.