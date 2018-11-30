На Google Earth нашли «затонувший город»

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Порошенко назвал две плохие новости для Путина

На Google Earth у берегов США нашли «затонувший город» 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Как заявил автор канала, найденные при помощи сервиса ограждающие стены были довольно распространенным способом защиты городов в прошлом.
Пользователь YouTube MrMBB333 изучал сервис Google Earth и обнаружил на морском дне «затонувший город», он находится на глубине около 28 метров и примерно 2,5 километрах от берега Лонг-Бич в американском Лос-Анджелесе.
Пользователь поделился открытием со зрителями своего канала, он заявил, что данная находка судя по всему является ограждающей стеной затонувшего города. По утверждению автора канала, такие стены были довольно распространенным способом защиты городов в прошлом, подобное сооружение было воздвигнуто в 275 году в Риме.
MrMBB333, меняя фильтры спутникового изображения, также обнаружил постройку, похожую на дом, он располагается в стенах обнаруженного им «города».
За четыре дня видеозапись получила свыше 40 000 просмотров.
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Google , Наука и техника , Видео , США
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