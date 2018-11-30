Стало известно о планах по развертыванию аналога ГЛОНАСС над Луной

В концепцию российской программы исследования и освоения Луны входит развертывание на окололунной орбите спутников связи в период с 2025 года по 2030 год, следует из проекта решения совместного заседания Роскосмоса и Совета РАН

В документе приводится список задач на 2025-2030 годы; в их число входит «доставка к Луне серии космических аппаратов для орбитальных исследований и для обеспечения глобальной системы связи и позиционирования», передает РИА «Новости»

В плане на 2036-2040 годы говорится о «разворачивании системы навигационных спутников Луны».

Детали системы не раскрываются в проекте, однако такая же концепция содержится в презентации генерального конструктора пилотируемых комплексов России Евгения Микрина.

В ней речь идет о планируемом поэтапном развитим спутниковой навигационной системы — использовании «действующих космических аппаратов, дооснащение околоземной спутниковой группировки и создание в перспективе окололунной группировки навигационных космических аппаратов».

В презентации также указывается, что глобальная спутниковая навигационная система Луны должна включать спутники на земной орбите, транслирующие навигационный сигнал от Земли, и сеть космических аппаратов на орбите Луны.

Подобные идеи содержалась в 2014 году в предложениях рабочей группы Роскосмоса и РАН по освоению Луны. Предполагалось, что в рамках проекта «Луна-Орбита» может быть создана сеть малых лунных спутников связи и навигации, которая обеспечит условия для постоянной радиосвязи с Землей экипажей и техники на обратной стороне Луны.

При увеличении группировки данных аппаратов они также будут обеспечивать систему лунной навигации для мобильных экспедиций на лунной поверхности (проект «ГЛОНАСС-Луна»).