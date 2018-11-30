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Стало известно о планах по развертыванию аналога ГЛОНАСС над Луной 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: NASA
В концепцию российской программы исследования и освоения Луны входит развертывание на окололунной орбите спутников связи в период с 2025 года по 2030 год, следует из проекта решения совместного заседания Роскосмоса и Совета РАН.
В документе приводится список задач на 2025-2030 годы; в их число входит «доставка к Луне серии космических аппаратов для орбитальных исследований и для обеспечения глобальной системы связи и позиционирования», передает РИА «Новости».
В плане на 2036-2040 годы говорится о «разворачивании системы навигационных спутников Луны».
Детали системы не раскрываются в проекте, однако такая же концепция содержится в презентации генерального конструктора пилотируемых комплексов России Евгения Микрина.
В ней речь идет о планируемом поэтапном развитим спутниковой навигационной системы — использовании «действующих космических аппаратов, дооснащение околоземной спутниковой группировки и создание в перспективе окололунной группировки навигационных космических аппаратов».
В презентации также указывается, что глобальная спутниковая навигационная система Луны должна включать спутники на земной орбите, транслирующие навигационный сигнал от Земли, и сеть космических аппаратов на орбите Луны.
Подобные идеи содержалась в 2014 году в предложениях рабочей группы Роскосмоса и РАН по освоению Луны. Предполагалось, что в рамках проекта «Луна-Орбита» может быть создана сеть малых лунных спутников связи и навигации, которая обеспечит условия для постоянной радиосвязи с Землей экипажей и техники на обратной стороне Луны.
При увеличении группировки данных аппаратов они также будут обеспечивать систему лунной навигации для мобильных экспедиций на лунной поверхности (проект «ГЛОНАСС-Луна»).
Ранее сообщалось, что Роскосмос решил создать отдельный Центр управления полетами (ЦУП) для программ по освоению Луны.
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ЦУП , Роскосмос , РАН , РИА Новости , Наука и техника
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