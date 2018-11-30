Тайваньские паучихи кормят детенышей молоком

Самки пауков-скакунов вида Toxeus magnus, который водится на Тайване, выкармливают паучат специальной питательной жидкостью, выполняющей роль молока у млекопитающих, выяснили исследователи из Китайской Академии Наук в Юннане. Данные были опубликованы в журнале Science.

Ученые наблюдали за тем, как пауки заботятся о своем потомстве. Они заметили, что первые недели после вылупления из яиц паучата не покидают гнездо в поисках пищи, но и мать не приносит им еду. При этом паучата быстро росли — за 20 дней жизни размеры их тела увеличивались с 0,9 мм до 3,5 мм. Более детальное изучение показало, что паучиха кормила детенышей питательной жидкостью из желез в области эпигастральной борозды, вдавлении на брюшке паука в области первой пары легких.

Проанализировав состав жидкости, исследователи установили, что в паучьем "молоке" содержится сахар, жир и белок, содержание которого в четыре раза выше, чем в коровьем молоке. Этой жидкостью паучата питались на протяжении 40 дней. Когда ученые ограничивали им доступ к "молоку", паучата переставали развиваться и в течение 10 дней погибали.

Интересно, что паучихи продолжали кормить паучат "молоком" и заботиться о них спустя несколько недель после того, как те уже могли добывать пищу самостоятельно. При этом кормежка после того, как пауки добывали пищу сами, не влияла на выживаемость, размер тела и другие показатели. Исследователи отмечают, что такое поведение свойственно скорее для млекопитающих, однако, по-видимому, развилось и у беспозвоночных.