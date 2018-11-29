Найдена первая родившаяся от двух отцов пчела

Группа ученых из Австралии выявила первую в истории пчелу, у которой два отца, но нет матери.

Пчелы, муравьи и осы вылупляются из яиц: женские особи — из оплодотворенных, мужские — из неоплодотворенных. Так, у медоносных пчел самки имеют 32 хромосомы, а самцы — только половину. Таким образом, у самцов только один набор хромосом, от матери, сообщает Forbes

Эта особенность — гаплодиплоидность, порождает массу биологических явлений, включая гинандроморфизм, когда организм имеет признаки обоих полов.

Молекулярный биолог из Сиднейского университета Сара Амидор и ее коллеги решили исследовать это явление. Для этого ученые изучили 11 особей пчел-гинандроморфов из одного улья.

Они исследовали морфологию различных тканей для определения пола пчелы и извлекали ДНК для определения генетического происхождения. Выяснилось, что у девяти пчел было два или три отца. А у одной самки оказалось два отца, но ни одной матери.

«Это первый случай появления пчелы с двумя отцами и без матери у перепончатокрылых», — сообщила Амидор.

Она отметила, что появление подобных особей является генетической ошибкой.