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Найдена первая родившаяся от двух отцов пчела 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа ученых из Австралии выявила первую в истории пчелу, у которой два отца, но нет матери.
Пчелы, муравьи и осы вылупляются из яиц: женские особи — из оплодотворенных, мужские — из неоплодотворенных. Так, у медоносных пчел самки имеют 32 хромосомы, а самцы — только половину. Таким образом, у самцов только один набор хромосом, от матери, сообщает Forbes.
Эта особенность — гаплодиплоидность, порождает массу биологических явлений, включая гинандроморфизм, когда организм имеет признаки обоих полов.
Молекулярный биолог из Сиднейского университета Сара Амидор и ее коллеги решили исследовать это явление. Для этого ученые изучили 11 особей пчел-гинандроморфов из одного улья.
Они исследовали морфологию различных тканей для определения пола пчелы и извлекали ДНК для определения генетического происхождения. Выяснилось, что у девяти пчел было два или три отца. А у одной самки оказалось два отца, но ни одной матери.
«Это первый случай появления пчелы с двумя отцами и без матери у перепончатокрылых», — сообщила Амидор.
Она отметила, что появление подобных особей является генетической ошибкой.
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Forbes , Наука и техника , Наука , Австралия
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