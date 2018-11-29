Ученые ломают голову над подземным толчком, сотрясшим планету

Загадочный подземный толчок зафиксировали ученые во всем мире 11 ноября. Исключив все версии, они предположили, что виноват в этом подводный вулканизм вблизи небольшого острова в Индийском океане.

Над загадкой необычного природного явления ломают голову ученые в разных частях света — они пытаются понять причину необычного сейсмического толчка, случившегося 11 ноября. Предполагается, что очаг колебаний находился где-то в районе Майотты — острова в западной части индийского океана между Мозамбиком и северной оконечностью Мадагаскара

Новой Зеландии, Отголоски этих колебаний в тот день были зафиксированы по всей Африке, в Чили Канаде и даже на Гавайских островах, расположенных на противоположной стороне земного шара.

Колебание было не мгновенным — сейсмические волны наблюдались на протяжении более двадцати минут, при этом люди ничего не чувствовали. Лишь один человек, занимающийся сейсмологией, обратил внимание на странные колебания на графиках, предоставляемых Американской геологической службой, после чего ученые со всего мира стали ломать голову над странным феноменом — был ли это удар метеорита, подводное извержение вулкана или что-то другое.

«Я не видел чего-то подобного раньше, — сказал сейсмолог из Колумбийского университета, специализирующийся на необычных землетрясениях, Горан Екстрем National Geographic. — Хотя это и не значит, что причина была экзотической».

Слишком много необычных черт было у этих странных колебаний, говорят ученые — от «монохромности», то есть неизменности частоты, до глобального распространения. При обычном землетрясении накопившиеся в толще земной коры напряжения и энергия высвобождаются в течение нескольких секунд. При этом от очага землетрясения распространяется серия волн, объясняет сейсмолог Стивен Хикс из университета Саутгемптона.

Самые быстрые — P-волны (первичные волны), которые распространяются группами. Следом идут поперечные S-волны (вторичные волны), чья скорость обычно в два раза ниже первичных волн. Оба типа относятся к объемным волнам и имеют относительно высокие частоты. Наконец, возникают поверхностные волны, которые имеют большой период — именно такие и были зарегистрированы 11 ноября. Во время сильных землетрясений эти волны могут огибать земной шар по несколько раз, заставляя Землю «звенеть» подобно колоколу, поясняет Хикс.

Однако в тот день не случалось никаких сильных землетрясений, способных вызвать такие колебания, говорят ученые. Наконец, последняя странность — монохроматичность колебаний. Большинство землетрясений сопровождается колебаниями разных частот —

Анализ архивных данных показал, что скорее всего, странный толчок был как-то связан с сейсмической активностью, которая наблюдалась в районе острова Майотта с мая этого года. В течение полугода сотни небольших колебаний были зафиксированы к востоку от эпицентра 11 ноября. Магнитуда самого сильного землетрясения, 15 мая, составила 5,8 — это самое сильное землетрясение в истории острова.

По мнению специалистов Французской геологической службы, у побережья острова может формироваться новый центр геологической активности. Сам остров имеет вулканическое происхождение, однако никаких извержений тут не было последние 4 тыс. лет. Ученые предполагают, что наблюдаемая активность связана с движением магмы вдали от берега.

На это указывает еще одно обстоятельство. С середины июля станции GPS на острове фиксируют, что остров сместился на целых шесть сантиметров на восток и на 3 сантиметра в сторону юга.

Начало странных колебаний 11 ноября было также отмечено неким подобием P— и S-волн, которые возникают при подземном движении магмы, сопровождающимся разрушением пород земной коры. Но и эти волны были немного странными, уверяет Хелен Робинсон, вулканолог из Университета Глазго.

«Они слишком ровные, слишком правильные, чтобы быть естественными», — пошутила она, добавив, что вариант искусственного происхождения точно отметается.

По мнению Екстрема, причиной было так называемое медленное землетрясение — они происходят не так быстро, как обычные, и связаны с постепенным высвобождением энергии, которое может длиться минуты, часы или даже дни. «Происходит та же деформация, только она не вызывает толчки», — пояснил он.

Такие землетрясения действительно часто связаны с вулканической активностью, в этом случае, считают ученые, речь может идти о колебаниях, вызванных обрушением магматической камеры. Дальнейшие исследования, в том числе с применением подводных аппаратов, могут пролить свет на загадочный феномен.