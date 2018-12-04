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Экипаж МКС перешел на станцию 

Lenta.ru + ещё 107 26 минут назад
Космонавты пилотируемого корабля «Союз МС-11» успешно перешли на борт Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).
«Союз МС-11» причалил к МКС в 20:33 по московскому времени. В 22:38, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией, экипаж открыл люки и перешел на борт станции. В ЦУП сообщили, что космонавты чувствуют себя хорошо.
Экипаж будет работать на орбите 194 дня. Во время экспедиции 58/59 космонавтам предстоит, в частности, выход в открытый космос, а также работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем станции, проведение бортовых фото— и видеосъемок.
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала в понедельник, 3 декабря, в 14:31 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 1 «Гагаринский старт» космодрома Байконур. В состав основного экипажа экспедиции МКС-58/59 входят космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн.
В ходе полета «Союза-ФГ» с «Союзом МС-10», стартовавшего 11 октября с космодрома Байконур к МКС, на 123-й секунде произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. После случившегося пилотируемые пуски к МКС были приостановлены.
Впоследствии стало известно, что «Союз-ФГ» повредили при сборке на Байконуре.
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