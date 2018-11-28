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Древнейшие наскальные рисунки оказались картами звездных систем 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Mehdi Fedouach
Наскальные рисунки животных эпохи палеолита и неолита оказались изображениями созвездий. Об этом сообщается на сайте Эдинбургского Университета.
Ранее ученые считали, что на картинках показаны бытовые ситуации или сцены охоты. Однако после тщательного изучения пещер в Турции, Испании, Франции и Германии они пришли к выводу, что рисунки были созданы по типовой технологии и свидетельствуют о значительных познаниях в области астрономии.
Как указывают исследователи, сделанное открытие позволяет утверждать, что уже 40 000 лет назад люди отслеживали время, используя знания об изменении положения звезд.
Кроме того, по данным специалистов, схемы созвездий использовались людьми для записей о важных событиях, таких как природные катастрофы. В частности, обнаружилось, что рисунки в пещере Ласко во Франции содержат информацию о столкновении метеорита с Землей, произошедшего около 15200 года до нашей эры.
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Наука и техника , Наука , Турция
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