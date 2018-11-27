Открыты осы, превращающие социальных пауков в зомби

Эквадоре , довольно далеко от нас, есть странные членистоногие. Пауки там живут колониями, вместе плетут сети и охотятся на попадающую в них добычу. А их самый страшный враг — осы-наездники, личинки которых, вылупившись из яйца, отложенного на тело паука, начинают манипулировать его поведением.

В джунглях небольшой южноамериканской страны живет социальный паук Anelosimus eximius. Эти небольшие членистоногие живут колониями, насчитывающими от нескольких сотен до нескольких тысяч особей. Совместными усилиями они плетут огромные ловчие сети площадью в десятки квадратных метров и умерщвляют попавшую в них добычу — а это могут быть уже не только мухи с комарами, но и небольшие птицы. Большая сеть эффективна именно тем, что позволяет ловить крупную добычу, играющую потом заметную роль в питании колонии. Пауки делятся друг с другом своими трофеями и, за счет этого, живут припеваючи.

Хотя их образ жизни напоминает муравьев, термитов и прочих колониальных насекомых, свойственного таковым жесткого разделения ролей (матка, солдаты, рабочие) в паучьем «коллективе» нет или, во всяком случае, его пока не удалось обнаружить. Там все равны, занимаются одним и тем же, одинаково размножаются. Если бы они умели голосовать, это можно было бы назвать демократией.

Социальных пауков во всем мире известно порядка трех десятков видов. Большинство из них живет в тропических лесах.

Новый паразит, личинки которого живут на пауках Anelosimus eximius, был открыт почти случайно. Изучавший пауков биолог Филипп Фернандес-Фурнье обратил внимание на нетипичное поведение некоторых особей, которые отдалялись от колонии, сооружали из свернутых листьев и паутины подобие коконов, а затем замирали рядом и умирали. Ученый собрал несколько коконов и подождал, чтобы выяснить, кто же из них появится. К его удивлению, оттуда появились осы неизвестного ранее вида.

Последующие наблюдения показали, что взрослые осы стараются отложить свое яйцо непосредственно на паука. Вылупившаяся из него личинка внедряется в паучье тело и, через какое-то время, берет под контроль его поведение, заставляя паука совершать необычные поступки. Вылетев из кокона взрослая оса старается не отдаляться от «родной» колонии или, если это невозможно выбирать какую-то покрупнее.

Надо сказать, что аналогичные по смыслу отношения охотников и их добычи в животном минре встречаются не так уж редко. Так, паразитирующий на крабах усоногий рачок саккулина, помимо практически полного использования всех питательных веществ и тканей краба для нужд своего подрастающего потомства, вынуждает краба под конец жизни даже принимать специальные меры для облегчения выплывания личинок из своего тела. Краб выбирает место с относительно быстрым течением, взбирается повыше и начинает раскачиваться всем телом, чтобы личинкам паразита было проще начать свое путешествие.

Но в мире паукообразных примеры столь полного контроля над поведением жертвы ранее не встречались.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Ecological Entomology.