Ученые уточнили время вымирания сибирского единорога

Доисторический гигантский носорог, известный как сибирский единорог, вымер намного позже, чем считалось ранее. К такому выводу пришли специалисты из университетов Аделаиды и Сиднея , которые совместно с российскими коллегами провели масштабное исследование. Его результаты опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Новые данные прояснили судьбу одного из самых таинственных животных Ледникового периода. Ранее считалось, что сибирские единороги вымерли более 200 тыс. лет назад, но дополнительный радиоуглеродный анализ найденных ископаемых останков 23 особей говорит о том, что они жили не ранее, чем 39 тыс. лет назад, а значит, могли сосуществовать на обширных пространствах европейской части нынешней России с неандертальцами и даже с первыми людьми.

Один их ключевых выводов ученых состоит в точном определении степени родства сибирских единорогов и современных носорогов. "Сибирский единорог и все современные носороги оказались гораздо более дальними родственниками, чем мы предполагали раньше. Их предки разделились и пошли разными эволюционными путями более 40 млн лет назад, то есть они еще более далеки друг от друга, чем, например, обезьяны и люди", — утверждает один из авторов исследования, доктор Кирен Митчелл, который проанализировал ДНК сибирского единорога.

Сегодня на планете сохранилось всего пять видов носорогов, хотя в прошлом их насчитывалось около 250, и сибирский единорог был одним из самых больших — его вес достигал 5 т, а на морде был тяжелый рог. Генетический анализ, проведенный в австралийском центре изучения ДНК университета Аделаиды (ACAD), показал, что сибирский единорог был последним представителем уникального семейства носорогов, вымерших порядка 39-36 тыс. лет назад. Эти данные опровергают существовавшую ранее теорию о том, что сибирский единорог был близким родственником вымершего шерстистого носорога и живущего ныне — суматранского.

Исследование позволило также по-новому взглянуть на причину вымирания сибирских единорогов. Вопреки существовавшей ранее теории, их исчезновение не связано с появлением человека. "Маловероятно, что расселение людей на континенте стало причиной вымирания, — поясняет соавтор исследования профессор Крис Терни , ученый-климатолог из Университета Нового Южного Уэльса. — По всей видимости, основной причиной стало стремительное сокращение пастбищ с началом Ледникового периода".

Ученые полагают, что изменение климата, которое привело к исчезновению сибирского единорога, было гораздо менее выраженным, чем последовавшие за ним перемены Ледникового периода или те, с которыми столкнется планета в ближайшее время, если человечеству не удастся остановить глобальное потепление. По их мнению, история сибирского единорога может и должна стать подтверждением того, что даже незначительные изменения климата могут привести к катастрофическим последствиям для экосистемы планеты.

Эласмотерий или "сибирский единорог" — род носорогов, обитавших в Евразии. Отличались крупными размерами (длина — до 6 м, высота — до 2,5 м, вес — до 5 т). Главная особенность — крупный куполообразный вырост на лбу, на котором находился длинный (более 1,5 м) массивный рог.