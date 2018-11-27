Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление.

Прежде всего — кризис космической отрасли возник не сегодня и не вчера. Еще тридцать лет назад экономическая реформа Горбачева–Ельцина остановила заводы и фабрики, оставила без дел КБ и НИИ. Космическая промышленность выживала, как могла — искала частных инвесторов, зарабатывала деньги на космических туристах. В те годы зарплат в отрасли хватало лишь на предметы первой необходимости да на хлеб с картошкой.

И вот сегодня нам говорят, что в космической отрасли все крайне запущено. Что более 80 процентов производственного оборудования — старье, что у предприятий и КБ миллиардные долги, а зарплаты там курам на смех. Весь мир видит, как падают наши ракеты и не взлетают наши космические корабли.

В мае 2015 года нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, будучи вице-премьером, курирующим ВПК, заявил в интервью телеканалу НТВ : «Оборонный комплекс мы всерьез начали реформировать три года назад, а космическая отрасль, к сожалению, начала реформироваться лишь полтора года назад (то есть где-то в начале 2014-го — прим. ВЗГЛЯД). Поэтому в авиации мы сейчас не можем себе представить создание новых самолетов без их цифровых моделей, а в Роскосмосе каждое бюро до сих пор работает на кульмане с карандашом в руке». Припоминается и комментарий Рогозина на его странице в Twitter в августе 2012-го:

«Пока у нас самому молодому директору предприятия Роскосмоса будет 62 года, марсоходы нам будут только сниться, а «Фобосы» будут падать в грунт».

И вот теперь наконец можно обозначить, каким образом космическую пытаются возродить из той катастрофы, в которую ее в свое время погрузили реформы Горбачева и Ельцина.

Обновление структуры и оборудования

В отрасли идет не только обновление оборудования, но и смена поколения. Причем не только рабочих и ИТР, но и высшего звена. То на одной, то на другой космической фирме меняется руководство. Из последних кадровых перестановок — назначение генеральным директором самарского АО «РКЦ Прогресс» 48-летнего Анатолия Баранова

Вновь на Байконуре готовится к полету космический корабль «Союз МС-11». Пытаются возродить в отрасли культуру производства и поднять заработную плату. Идет на предприятиях техническое перевооружение — вместо допотопного станочного парка появляются роботизированные обрабатывающие комплексы, модернизируются производственные линии.

Этим, например, может похвастаться флагман отрасли — Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» имени академика С. П. Королева. Ее бывший гендиректор Виталий Лопота еще в 2014 году рассказывал, что на техническое переоснащение за прошедшие семь лет израсходовано около пяти миллиардов рублей. Он подчеркивал, что удалось «расширить узкие места и выйти в критически важных производственных звеньях на мировой технологический уровень».

«Если раньше для производства корпуса стыковочного агрегата кораблей «Прогресс» и «Союз» предусматривалось 60 технологических переходов общей продолжительностью десять с половиной месяцев, то после внедрения новой роботизированной техники укладываемся в четыре технологических перехода, а весь цикл длится полмесяца», — утверждал Лопота.

Пришлись ко двору и роботизированные агрегаты, сделанные в Германии специально для «Энергии». Если раньше на изготовление каждой многократно изогнутой трубки сложной конфигурации уходил целый рабочий день, то теперь с помощью этих станков — всего полторы минуты. И такого суперсовременного оборудования в цехах «Энергии» теперь немало — японские фрезерные и фрезерно-сверлильные роботизированные комплексы, автоматические токарные обрабатывающие центры, рентгеновский томограф для неразрушающего контроля собранных изделий.

Одной из проблем «Энергии», которую недавно озвучил новый гендиректор Сергей Романов , является структура предприятия. Она непропорциональна — в ней производственный блок занимает далеко не лидирующее место. По мнению Романова, создано много подразделений — они малочисленны, имеют громкие названия, но фактически ничего собой не представляют.

«Сотрудники это видят, понимают и чувствуют, — утверждает новоиспеченный руководитель РКК. — Есть очень большие перекосы в заработной плате. Поэтому сейчас необходимо сделать нормальную рабочую и, главное, управляемую структуру».

Миллиарды на реконструкцию

Здесь в 2018 году дан старт двум очень важным проектам. Первый — это перевооружение и повышение технического уровня опытного производства, а второй — модернизация стендовой базы научно-испытательного комплекса (НИК). В ходе реализации первого проекта появятся отдельная линия для изготовления трубопроводов и общий электроэрозионный участок. Проект модернизации основного производства рассчитан на несколько лет, а его общий бюджет составляет порядка 10 млрд рублей.

«Наша цель — получить компактное, логически построенное производство, способное решать любые задачи мирового уровня, — подчеркивает главный инженер НПО Александр Бибичев. — Этому будет способствовать и обновление стендовой базы НИКа. На этот проект, реализация которого продлится несколько лет, выделено около семи миллиардов рублей».

Модернизация НИКа очень важна, потому что с начала 2019 года НПО «Энергомаш» должно приступить к испытанию агрегатов нового двигателя РД-171МВ.

Помимо этого в НПО занимаются вопросами качества — внедряют информационную систему управления ресурсами предприятия и технологию цифрового проектирования и производства. «Эти инструменты позволят существенно повысить качество управления и технологических процессов», — говорит гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов . Добавим, что в двигателях РД-191 планируется осваивать технологию изготовления агрегатов с применением 3D-печати.

Космическая отрасль перевооружается

В ракетной технике без сварки не обойтись. На Красноярском машиностроительном заводе внедрен АЭЛТК-135/455 — автоматизированный экспериментальный лучевой технологический комплекс. В установке реализована новая кинематическая система. Манипулятор с электронно-лучевой пушкой позволяет выполнять сварные швы сложной конфигурации. Установка полностью автоматизирована, что требует иного подхода к работе сварщика — его труд стал более интеллектуальным. Теперь задача работника — правильно соединить изделия для сварки, выставить режим и задать координаты.

«Мы приобретаем современное дорогостоящее оборудование, поэтому возрастают и требования к персоналу, который будет на нем работать. Подбор, обучение и переподготовка специалистов — одна из важных и актуальных задач», — говорит гендиректор АО «Красмаш» Александр Гаврилов.

«Мы вкладываем значительные средства в реконструкцию и автоматизацию процессов, потому что без всего этого сложно поднять производительность труда, — говорит генеральный директор — генеральный конструктор ГРЦ, академик РАН Владимир Дегтярь. — На предприятии модернизируются корпуса, поставляется новейшее испытательное и технологическое оборудование».

Вроде мелочь, но из таких мелочей складывается общая картина того, что сегодня творится в ракетно-космической отрасли. Ее глава Дмитрий Рогозин много раз сетовал на катастрофическое положение подведомственных ему предприятий. Он, правда, пообещал:

«Несмотря на то, что производственные фонды Роскосмоса сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13% — это вопрос только денег. Станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много».