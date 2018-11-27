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Древние люди оказались любителями неандертальцев 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Ученые Университета Темпл (США) выяснили, что межвидовое скрещивание между людьми и неандертальцами происходило многократно. Так, группы людей, являвшиеся предками современной европейской и восточно-азиатской популяций, вступали в контакт с палеоантропами по меньшей мере два раза. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology and Evolution.
Согласно общепринятой гипотезе, первые Homo sapiens появились в Африке 200-400 тысяч лет назад. Считается, что расселение людей современного типа с африканского континента началось 177 тысяч лет назад, когда они пришли на территорию Леванта, к востоку от Средиземного моря.
При этом в Евразию люди попали 60-120 тысяч лет назад, где встретились с неандертальцами и денисовцами. Геномы людей, чьи предки мигрировали из Африки, состоят из фрагментов ДНК палеоантропов на 2-6 процента. При этом у восточно-азиатской популяции эта доля на 12-20 процентов больше, чем у европейцев.
Исследователи выявили, что доля неандертальской ДНК у современных европейских и азиатских популяций больше, чем следует ожидать при однократном контакте между видами. Ученые также проанализировали влияние других возможных факторов на частоту встречаемости неандертальских генов в геноме современного человека, включая естественный отбор, направленный против ДНК палеоантропов, или генетический вклад базальных евразийев, которые как группа сформировались до разделения людей на европейскую и восточно-азиатскую популяции. Оказалось, что модель нескольких контактов лучше всего объясняет наблюдаемое количество неандертальских генов.
Известно, что денисовцы скрещивались с предками современных людей по меньшей мере дважды, что привело к появлению двух различных генетических компонентов в геноме Homo sapiens. Первый распространен у папуасов и коренных австралийцев, но мало напоминает геном денисовцев. Второй встречается у представителей восточно-азиатской цивилизации и сильно похож на денисовскую ДНК.
Однако такие двойные геномные структуры отсутствуют в случае предковой неандертальской ДНК. Это может объясняться тем, что, когда люди начали распространяться по Евразии, неандертальцы представляли собой гомогенную группу, а различные популяции денисовцев имели свои генетические особенности.
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Наука и техника , Наука , США
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