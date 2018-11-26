Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»

«Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин . По его словам, речь идет о миллиардных хищениях. В госкорпорации уточнили, что Кудрин привел данные за 2017 год и призвали дождаться публикации нового отчета за следующий период, когда «Роскосмос» уже работал под руководством новой администрации.

«Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в госкорпорации были выявлены различные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. Особое внимание Кудрин обратил на завышение цен, назвав их «космическими». Как подчеркнул чиновник, с «Роскосмосом» имеются «большие проблемы».

«Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами.

Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано», — сказал председатель Счетной палаты в эфире телеканала «Россия-1».

В свою очередь, в «Роскосмосе» дали понять, что осведомлены о выступлении Кудрина, однако призвали дождаться публикации отчета о более позднем периоде.

«Данные, приведенные главой Счетной палаты, нам известны, они касаются периода проверки 2017 года. Результаты работы новой администрации «Роскосмоса» за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года», — цитирует пресс-службу госкорпорации ТАСС.

О том, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности «Роскосмоса», Кудрин сообщил еще в июне. Тогда же называлась конкретная сумма — 760 млрд рублей. По результатам проверок были открыты уголовные дела. По итогам проведенных ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность «Роскосмоса» перед бюджетом в размере 47 млрд руб.

Реагируя на информацию, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

Общая же сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и нецелевого использования средств составила 1,865 трлн рублей. Согласно уточнению Кудрина, это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше по сравнению с 2015-м. Всего по итогам проверок финансовой деятельности за 2017 год было возбуждено 389 административных дел. К административной ответственности были привлечены 130 лиц, уплатившие штрафы на сумму 15,2 млн рублей. В прокуратуру и следственные органы были переданы 105 материалов, по которым возбуждено 35 уголовных дел.

В августе в Подмосковье были задержаны по делу о мошенничестве заместитель гендиректора космической госкорпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных. Расследование уголовного дела продолжилось при содействии сотрудников Управления «П» ФСБ России , занимающегося контрразведывательным обеспечением предприятий промышленности. До этого Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение о повторном аресте гендиректора АО «Научно-производственное объединение имени Лавочкина» Сергея Лемешевского , которого обвинили в хищении более 330 млн руб у «Роскосмоса».

Сторона обвинения запросила санкцию на его арест, поскольку, по мнению следователей, обвиняемый мог попытаться скрыться от суда и органов следствия, а также оказать давление на своих сотрудников. В начале августа представители « НПО им. Лавочкина » проинформировали о решении совета директоров предприятия разорвать контракт с Лемешевским.

В июле представители «Роскосмоса» сообщили о том, что генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Тогда же в Следственном комитете России заявили, что адвокат Игорь Третьяков , который является одним из фигурантов дела об афере в «НПО им. Лавочкина», скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Чуть позже его задержали и отправили под арест. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены, помимо Лемешевского и Третьякова, руководителю дирекции правового обеспечения Екатерине Аверьяновой