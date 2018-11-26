В Словении рыбак «выловил» артефакт возрастом 1900 лет

В северо-западной части Словении близ древнего города Крань рыбак обнаружил в реке Сава древнеримское надгробие, предварительно датированное I-II веками нашей эры.

Как сообщает The History Blog, внимание рыбака привлек прямоугольный камень правильной формы, лежавший на дне. О находке он сообщил в Институт по охране культурного наследия, который отправил на место археологов.

Камень оказался древним надгробием. Надпись на латинском языке гласит о том, что он был изготовлен для могилы девочки по имени Аурелия. Она умерла, когда ей было 12 лет. Надгробие заказал ее отец.

Археологи предварительно датировали артефакт I-II вв. нашей эры. Считается, что на месте города Крань находилось кельтское поселение, а затем был разбит римский лагерь, который назывался Карниум.

Впрочем, до сих пор римских захоронений здесь не находили, хотя в целом для Словении это не редкость. Ученые отмечают, что камень хорошо сохранился.