В Японии показали андроида-ребенка

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Affetto — японский робот-ребенок из ночных кошмаров 

TechCult 53 минуты назад
Разработки в области имитации роботами-андроидами человеческих эмоций, чувств и намерений зашли слишком далеко. Во всех отношениях — примером этому служит малыш Affetto, детище исследователей из Университета Осаки. Первая версия «улыбчивого монстра» появилась в 2011-ом, а недавно они показали второе поколение этого робота.
Японские робототехники вовсе не ставили задачу получить приз на фестивале фильмов ужасов, просто они никак не проработали такой аспект, как выражение глаз. Глаза у Affetto детально прорисованы и очень подвижны, но в них нет искры, они подчеркнуто «неживые». Вкупе с очень даже по-человечески теплыми и веселыми ужимками и гримасами маленького ребенка это производит сюрреалистическое впечатление. Зато главная цель достигнута — зритель не перепутает робота с человеком, он видит именно платформу для демонстрации новых технологий.
Структура лица Affetto поделена на 116 ключевых точек, так называемых единиц деформации. К каждой из них подключен набор механизмов, обеспечивающий смещение в заданных пределах — движение в разные стороны в трехмерном пространстве. Все точки собраны в единую модель, которая обрабатывается алгоритмами для вычисления необходимой величины деформации и места ее приложения, чтобы отобразить сложную эмоцию. Например, робот может сначала слегка раздвинуть губы, потом широко раскрыть их и показать зубы, далее развернуть уголки рта или вовсе опустить подбородок, сощурить глаза и распахнуть свою пасть, по-другому и не скажешь, изображая дичайший приступ смеха.
Благодаря такой точности, Affetto умело имитирует мелкие мимические жесты и может показать оттенки эмоций, которых никак не ждешь от робота. Практической пользы это не несет, но сама технология наверняка пригодится в дальнейшем — для создания роботов-актеров, сиделок, воспитателей и учителей. Если только специалистам удастся избавиться от жуткого неживого взгляда Affetto.
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Наука и техника , Видео , Осака
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