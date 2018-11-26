Из искусственной лунной пыли напечатали полезные объекты

Ученые работают над созданием технологии, которая, как предполагается, позволит создавать из лунной пыли при помощи 3D-печати различные детали (например, для будущей базы).

Замена деталей на будущей лунной базе может представлять большую проблему, учитывая что пополнение запасов миссии потребует больших затрат. Группа исследователей под руководством Европейского космического агентства (ESA) пробует решить данную проблему — создает из искусственной лунной пыли посредством 3D-печати различные детали.

Ученые сотрудничают с австрийской компанией Lithoz, чтобы разработать технологию 3D-печати. Сначала специалисты смешивают реголит с особым клеем, затвердевающим под воздействием света, а затем на 3D-принтере печатают из данного материала объект определенной формы и готовят его в печи — схожим образом в печах обжигают керамику. Как отмечают исследователи, при создании (с помощью 3D-печати) инструментов или материалов, необходимых для починки лунной базы, очень важна точность в размерах и форме печатаемых объектов.

На данный момент проект находится в стадии разработки, и ученым еще предстоит понять, насколько такие материалы будут все же пригодны для использования на будущей лунной базе. Однако если разработка окажется удачной — и первые колонисты смогут печатать детали из лунных материалов, — проживание на Луне окажется чем-то более простым и будет меньше зависеть от обеспечения с Земли.