«Роскосмос» признал поломку двух спутников 

В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали информацию о том, что два из трех запущенных ранее спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" вышли из строя. "По результатам проведенного специалистами госкорпорации "Роскосмос" анализа принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата "Ресурс N2", — сообщили "Газете.Ru" в "Роскосмосе". — КА "Ресурс N3" находится на исследовании главного конструктора, по результатам которого будут определены перспективы его использования в составе орбитальной группировки КА дистанционного зондирования Земли".
Три аппарата "Ресурс-П" были выведены на орбиту в июне 2013, декабре 2014 и марте 2016 года соответственно. Ранее стало известно, что из трех аппаратов два вышли и строя задолго до истечения гарантийного срока.
"При появлении неисправности мы переводим спутник на исследования по программе главного конструктора. Специалисты устраняют отказ, и аппарат возвращается в работу по целевому назначению. С "Ресурсом-П" N2 такая ситуация повторялась несколько раз, пока его окончательно не вывели из состава группировки. К сожалению, в сумме он не отработал и половины срока", — рассказал источник "Ъ".
Данные, полученные с их помощью, использовались в интересах самого "Роскосмоса", так и ряда гражданских ведомств — Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Росгидромета, МЧС и Росреестра. Головной организацией-разработчиком космических аппаратов является АО "РКЦ "Прогресс", оператором — научный центр оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы".