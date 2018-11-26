«Роскосмос» признал поломку двух спутников

госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали информацию о том, что два из трех запущенных ранее спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" вышли из строя. "По результатам проведенного специалистами госкорпорации "Роскосмос" анализа принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата "Ресурс N2", — сообщили "Газете.Ru" в "Роскосмосе". — КА "Ресурс N3" находится на исследовании главного конструктора, по результатам которого будут определены перспективы его использования в составе орбитальной группировки КА дистанционного зондирования Земли".

Три аппарата "Ресурс-П" были выведены на орбиту в июне 2013, декабре 2014 и марте 2016 года соответственно. Ранее стало известно, что из трех аппаратов два вышли и строя задолго до истечения гарантийного срока.