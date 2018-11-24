Россия создаст глубоководный обитаемый аппарат

Курчатовский институт планирует разработать новый подводный обитаемый аппарат, который способен работать до 12 часов на глубине до 2,5 км. На его создание уйдёт 1,034 млрд рублей.

«Курчатовский институт» планирует разработать новый подводный обитаемый аппарат, который способен работать до 12 часов на глубине до 2,5 км. На его создание уйдёт 1,034 млрд рублей.

Согласно материалам, опубликованным на сайте госзакупок, вес аппарата не должен превышать десяти тонн, длина — пяти м, ширина — 2,3 м, высота — 2,5 м. Он сможет развивать скорость от трёх до шести узлов.

Эксплуатировать его планируется эксплуатировать в пресных и солёных водах, при волнениях моря до трёх баллов, а также температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

Эскизный проект аппарата необходимо подготовить к 30 сентября будущего года, а технический — к 30 июня 2020 года.