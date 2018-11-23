Археологи впервые обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре, которое было погребено под слоем пепла в результате извержения вулкана 1400 лет назад, сообщает местная газета Pagina.
Как сообщили в министерстве культуры Сальвадора в четверг, в ходе раскопок был обнаружен скелет человека. Согласно заявлению, человеческие останки обнаружены на данном археологическом объекте впервые более чем за 40 лет раскопок.
"Несколько дней назад была обнаружена яма, где находились органические останки и кости, после расчистки было установлено, что это могила человека, который, предположительно, жил в поселении, но умер не в результате извержения", — приводит издание слова археолога Мишель Толедо, которая руководит раскопками.
По ее словам, захоронение, относится к Позднему классическому периоду (600-900 годы н. э.). Рядом со скелетом также был обнаружен нож из обсидиана, который плохо сохранился.
"Возможно, это захоронение находилось под каким-то строением, которое было снесено бульдозером", — заявила Толедо.
Как пишет издание, министерство культуры Сальвадора приняло решение продлить раскопки на месте поселения Хойя-де-Серен до начала декабря.
Археологи обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре
Археологический объект Хойя-де-Серен в Сальвадоре называют американскими Помпеями. В результате извержения вулкана Лома-Кальдера около 600 года н. э. сельское поселение майя было погребено под слоем пепла. Пепел позволил сохранить остатки поселения в хорошем состоянии, что помогает получить представление о повседневной жизни народа майя. Хойя-де-Серен был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.