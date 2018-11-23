В «американских Помпеях» впервые обнаружили останки человека

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica🌵📸 (@yo_weirdo) 10 Мар 2017 в 1:01 PST Археологи впервые обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре , которое было погребено под слоем пепла в результате извержения вулкана 1400 лет назад, сообщает местная газета Pagina.

Как сообщили в министерстве культуры Сальвадора в четверг, в ходе раскопок был обнаружен скелет человека. Согласно заявлению, человеческие останки обнаружены на данном археологическом объекте впервые более чем за 40 лет раскопок.

​"Несколько дней назад была обнаружена яма, где находились органические останки и кости, после расчистки было установлено, что это могила человека, который, предположительно, жил в поселении, но умер не в результате извержения", — приводит издание слова археолога Мишель Толедо, которая руководит раскопками.

По ее словам, захоронение, относится к Позднему классическому периоду (600-900 годы н. э.). Рядом со скелетом также был обнаружен нож из обсидиана, который плохо сохранился.

"Возможно, это захоронение находилось под каким-то строением, которое было снесено бульдозером", — заявила Толедо.

Как пишет издание, министерство культуры Сальвадора приняло решение продлить раскопки на месте поселения Хойя-де-Серен до начала декабря.

Археологи обнаружили человеческие останки в ходе раскопок в районе древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре