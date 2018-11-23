Обнаружено удивительное кельтское захоронение

Великобритании археологи раскопали древнее захоронение, в котором были найдены останки лошадей о колесницы.

Как сообщает The History Blog, это первое подобное кельтское захоронение, обнаруженное на территории современного Уэльса. Находка была сделана в графстве Пембрукшир. Захоронение обнаружил археолог-любитель Майк Смит при помощи металлоискателя.

По его словам, первыми находками были элементы конской упряжи. На следующий день археолог возобновил раскопки и нашел еще множество артефактов. Многие элементы были изготовлены из бронзы и потому с течением времени приобрели зеленый цвет.

Смит сообщил об открытии в Национальный музей Уэльса в Кардиффе. Он предположил, что нашел погребение с колесницами. К слову, эксперты сначала усомнились в этом, поскольку ранее в Уэльсе ничего подобного не находили.

Однако предположение оказалось верным. В ходе раскопок были обнаружены части от двух колесниц и останки лошадей. Захоронение представляет собой целый ритуальный комплекс круглой формы диаметром 12 метров со стенами и канавами.

Ученые считают, что оно было создано кельтами. Датировку еще предстоит уточнить, но предварительно установлено, что возраст захоронения может составлять около 2000 лет.