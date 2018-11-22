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«Схрон» с дискетами нашли на МКС 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Международной комической станции нашли дискеты, принадлежавшие первому экипажу. Они пролежали во всеми забытом шкафчике 20 лет, рассказал командир МКС Александр Герст в Twitter.
Старые дискеты NASA немец обнаружил в папке, которая лежала в отсеке, который «давно не открывали». На данный момент актуальные в прошлом носители данных превратились в музейный экспонат.
Две дискеты содержали подписи, которые могут указывать на их владельцев. На одной из них нанесена надпись «Шеп», на второй — «Сергей». Скорее всего, они принадлежали участникам первой долговременной экспедиции МКС Уильяму Шепарду и Сергею Крикалеву. На станции они провели 136 дней — с ноября 2000-го по март 2001 года. Третьим членом экипажа был еще один российский космонавт Юрий Гидзенко.
Как отметили в комментариях к публикации, среди дискет лежал сборник программ для Windows 95/98. Эта операционная система была основной на Международной космической станции много лет.
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Комментарии
Александр Герст , Сергей Крикалев , Наука и техника
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