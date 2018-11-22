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Найдены следы уничтоженной метеоритом цивилизации 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 54 минуты назад
Фото: depositphotos.com
В ходе раскопок на территории Иордании археологи обнаружили следы древних поселений, внезапно опустевших в конце бронзового века.
Ученые из Юго-западного университета Святой Троицы в Альбукерке (США) выяснили, что к северу от Мертвого моря некогда находились 120 небольших сельскохозяйственных поселений, в которых проживало 40 — 65 тыс. человек, сообщает издание Science News.
Однако 3,7 тыс. лет назад цивилизация, существовавшая 2,5 тысячелетия, исчезла.
Ученые провели радиоуглеродное исследование и выяснили, что около 3,7 тыс. лет назад на этой территории стены многих строений, сделанные из глинистого кирпича, внезапно разрушились. А кусочки керамики превратились в стекло.
Это стало результатом воздействия чрезвычайно высоких температур.
По мнению ученых, причиной катастрофы стал взорвавшийся в атмосфере метеорит. Мощный взрыв разрушил все на территории в 25 километров.
После этого люди не возвращались в этот регион в течение 600-700 лет.
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Наука и техника , Наука , Иордания , США
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