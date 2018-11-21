Посадка станции Mars InSight на Марсе запланирована на 26 ноября

Автоматическая межпланетная станция Mars InSight по расчетам достигнет поверхности Марса в понедельник, 26 ноября, в 15:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск). Об этом сообщил в среду на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте NASA, представитель Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) Роб Гровер.

Процесс торможения аппарата весом 850 фунтов (385 кг) в марсианской атмосфере начнется на расстоянии около 125 км от поверхности планеты, сообщил он. Снижение в атмосфере займет около 6,5 минуты. На расстоянии 12 км от поверхности раскроется парашют диаметром 39 футов (11,88 м). За 15 секунд до касания аппарат выпустит опоры и опустится на поверхность при скорости около 8 км/час.

Сразу после посадки, сообщил руководитель программы полета Mars InSight Сту Спэт, наступит 16-минутная пауза с тем, чтобы пыль в районе посадки улеглась, а затем начнется процесс раскрытия панелей солнечных батарей, который будет продолжаться 16 минут. "Батареи состоят из 3200 фотоэлементов, — отметил он. — На Земле они обеспечили бы мощность в 1800 ватт, однако в условиях Марса они обеспечат мощность в 600 ватт, а в случае высокого содержания пыли в атмосфере — 300 ватт".

На вопрос о том, предусмотрены ли меры на случай, если батареи не раскроются, он ответил, что имеющиеся на борту аккумуляторы обеспечат энергопитание лишь на протяжении одного марсианского дня (на более чем 30 минут дольше земного).