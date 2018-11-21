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Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки

Samsung выпустит телефон с шестью камерами 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Francisco Seco / AP
Одна из модификаций нового смартфона Samsung Galaxy S10 получит шесть камер. Об этом и других характеристиках устройства пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что на данный момент гаджет с шестью камерами имеет кодовое название Beyond X. Также он получит 6,7-дюймовый экран и поддержку сетей 5G. Вместе с ним компания планирует выпустить еще три устройства, диагональ экранов которых варьируется между 5,8 и 6,4 дюймами.
Все четыре модели будут анонсированы в феврале 2019 года на собственном мероприятии Samsung, указывает издание. Спустя месяц ожидается также анонс сгибающегося телефона, концепт которого компания показала в начале ноября 2018 года.
В сентябре сообщалось, что Samsung планирует прекратить развитие линейки бюджетных смартфонов Galaxy J. Источник утверждает, что вместо них компания расширит Galaxy A. Также, вероятно, Samsung представит новую линейку Galaxy M. Отмечается, что такое решение связано с высокой конкуренцией на азиатском рынке.
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Wall Street Journal , Наука и техника
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