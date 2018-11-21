В геноме жителей Африки нашли «призрачную» ДНК

Развитие науки позволяет нам узнавать все новые факты о нашем далеком прошлом. В начале ХХ века ученые могли опираться только на археологические находки. Но недавно был открыт метод секвенирования ДНК, который позволил заглянуть на сотни и тысячи лет назад.

Исследования показали, что в ходе своей истории Homo sapiens неоднократно скрещивались с другими гоминидами, в частности, неандертальцами. В геноме большинства современных людей до сих пор сохранилось 2-4% их генов, сообщает New Scientist.

Позднее стало известно, что кроманьонцы имели связи и с денисовцами, которые отделились от общего с неандертальцами предка около 500 000 лет назад. Удалось установить, что в свое время они обитали на территориях от Сибири до Юго-Восточной Азии, и один из их генов помогает современным тибетцам адаптироваться к жизни на большой высоте.

Денисовцы остаются загадкой для ученых, потому что от представителей этих племен сохранились лишь мелкие фрагменты костей и зубов.

Но, как показали последние исследования, у человечества может быть еще один предок, о котором известно еще меньше — то есть практически ничего. Этот «призрак» некогда обитал на территории Африки и исчез, не оставив ни захоронений, ни инструментов, ни других следов своего существования.

Ученые в течение нескольких лет секвенировали и изучали геномы современных африканцев, чьи предки поколениями жили на континенте. В исследование попали, в частности, представители народов Хадза и Сандаве из Танзании, которые до сих пор живут изолированными группами и соблюдают особый уклад. У них были обнаружены участки ДНК, которые, по-видимому, принадлежат другому виду гоминидов.

У евразийцев подобных генов не обнаружили, значит — скрещивание должно было произойти уже после массового исхода людей из Африки, около 30 000 лет назад.

Ученым не удалось идентифицировать древних обладателей «чужой» ДНК. Они пришли к выводу, что не так давно в Африке жили представители ранее неизвестного науке человеческого рода.

Вероятно, эти «призраки» происходят из той же группы, что и неандертальцы. Около 700 000 лет назад часть гоминидов покинула Африку и впоследствии разделилась на отдельные группы. Можно предположить, что среди оставшихся на континенте Homo также произошел раздел.

Исследователи напомнили, что еще в 1970-х годах в Нигерии был найден ископаемый череп, который в свое время сильно озадачил палеонтологов. Его возраст составлял «всего» 13 000 лет, но строение головы оказалось куда более примитивным, чем у его современников. Возможно, обладатель черепа имел прямое отношение к африканскому «призраку» — но чтобы выяснить это, потребуются новые генетические исследования.