В Подмосковье найден скелет мамонта с секретом внутри

Археологи, ведущие раскопки на Зарайской стоянке в Московской области объявили об интересной находке. Ученые обнаружили древнее жилище первобытного человека, а также череп мамонта, внутри которого был спрятан клад.

Зарайская стоянка — древнейший археологический памятник эпохи верхнего палеолита на территории Московской области. На этой территории жили люди около 40 — 8 тысяч лет до нашей эры.

Стоянка расположена в самом центре старинного русского города Зарайска Московской области. Раскопки стоянки ведутся с 1980 года, и за это время археологи нашли множество артефактов, предметов искусства и орудий труда древних людей.

В новом археологическом сезоне раскопок ученые нашли еще одни части жилища древнего человека, а также зубы и кости мамонта.

Мамонт — не редкая находка для этого региона. И раньше здесь обнаруживали большое количество костей мамонта, —пояснили авторы исследования.

Но, скорее всего, такое скопление останков мамонта не является свидетельством охоты на них. Огромное количество костей сжигалось в очагах, а такое небольшое поселение не смогло бы самостоятельно поймать столько животных.

Ученые предполагают, что рядом со стоянкой находилось «кладбище мамонтов», погибших или утонувших в реке, и люди периодически ходили к этим местам, добывая необходимые кости. В пользу этой гипотезы говорит и то, что многие кости, найденные на стоянке, иногда на несколько тысячелетий старше предельного возраста культурного слоя.

Во время недавних находок ученые обнаружили череп мамонта, в котором был спрятан клад — кремниевые изделия и заготовки для орудий труда.

Ученые пояснили, что клады на стоянке находили и раньше. Например, яма-клад с крупными пластинами.

Во время предыдущих исследований на стоянке археологи находили кости северного оленя, зайца, бизона, птиц, грызунов. Из мелких костей изготавливались игла и шила, из крупных — мотыги для копания земли. Обнаружено много лапок песца — скорее всего, они использовались как декоративный элемент меховой одежды.

Зарайская стоянка является археологическим памятником мирового значения, широко известным не только в нашей стране, но и за её пределами. Стоянку часто посещают крупные отечественные и иностранные исследователи.