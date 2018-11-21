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Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки

В Подмосковье найден скелет мамонта с секретом внутри 

Ридус + ещё 11 1 час назад
Фото: © pixabay.com
Археологи, ведущие раскопки на Зарайской стоянке в Московской области объявили об интересной находке. Ученые обнаружили древнее жилище первобытного человека, а также череп мамонта, внутри которого был спрятан клад.
Зарайская стоянка — древнейший археологический памятник эпохи верхнего палеолита на территории Московской области. На этой территории жили люди около 40 — 8 тысяч лет до нашей эры.
Стоянка расположена в самом центре старинного русского города Зарайска Московской области. Раскопки стоянки ведутся с 1980 года, и за это время археологи нашли множество артефактов, предметов искусства и орудий труда древних людей.
В новом археологическом сезоне раскопок ученые нашли еще одни части жилища древнего человека, а также зубы и кости мамонта.
Мамонт — не редкая находка для этого региона. И раньше здесь обнаруживали большое количество костей мамонта, —пояснили авторы исследования.
Но, скорее всего, такое скопление останков мамонта не является свидетельством охоты на них. Огромное количество костей сжигалось в очагах, а такое небольшое поселение не смогло бы самостоятельно поймать столько животных.
Ученые предполагают, что рядом со стоянкой находилось «кладбище мамонтов», погибших или утонувших в реке, и люди периодически ходили к этим местам, добывая необходимые кости. В пользу этой гипотезы говорит и то, что многие кости, найденные на стоянке, иногда на несколько тысячелетий старше предельного возраста культурного слоя.
Во время недавних находок ученые обнаружили череп мамонта, в котором был спрятан клад — кремниевые изделия и заготовки для орудий труда.
Ученые пояснили, что клады на стоянке находили и раньше. Например, яма-клад с крупными пластинами.
Во время предыдущих исследований на стоянке археологи находили кости северного оленя, зайца, бизона, птиц, грызунов. Из мелких костей изготавливались игла и шила, из крупных — мотыги для копания земли. Обнаружено много лапок песца — скорее всего, они использовались как декоративный элемент меховой одежды.
Зарайская стоянка является археологическим памятником мирового значения, широко известным не только в нашей стране, но и за её пределами. Стоянку часто посещают крупные отечественные и иностранные исследователи.
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Наука и техника , Зарайск , Московская область
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