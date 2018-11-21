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В России появится новая госпрограмма по освоению Луны
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В России появится новая госпрограмма по освоению Луны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новая космическая государственная программа, посвященная освоению Луны, появится в России, сообщил РИА Новости председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.
"Изначально планировалось, что она (новая программа) будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма", — сказал Коптев в интервью РИА Новости.
По его словам, выполнение отдельной госпрограммы по сверхтяжелому носителю означало бы, "что мы его сделали и отвезли на космодром". К тому же создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году (как это следует из указа президента) потребует уже в ближайшие годы выделения значительных средств, а также изменений в структуре промышленности и инфраструктуре космодромов.
По оценке Коптева, реализация программы потребует сотен миллиардов рублей.
В программе будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.
"Одна из задач обсуждений, о которых я говорил, расписать всю эту целостную программу, чтобы было понятно, для чего мы все это делаем при достаточно серьезном нашем экономическом положении", — добавил Коптев.
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