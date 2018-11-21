В России появится новая госпрограмма по освоению Луны

"Изначально планировалось, что она (новая программа) будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма", — сказал Коптев в интервью РИА Новости.

По его словам, выполнение отдельной госпрограммы по сверхтяжелому носителю означало бы, "что мы его сделали и отвезли на космодром". К тому же создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году (как это следует из указа президента) потребует уже в ближайшие годы выделения значительных средств, а также изменений в структуре промышленности и инфраструктуре космодромов.

По оценке Коптева, реализация программы потребует сотен миллиардов рублей.

В программе будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.