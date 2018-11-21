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В Подмосковье найден череп мамонта с кладом внутри
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В Подмосковье найден череп мамонта с кладом внутри 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: mk.mosreg.ru
Археологи жилище первобытного человека, кости и череп мамонта со спрятанным внутри кладом в районе подмосковного Зарайска.
«Уже поздней осенью в завершение археологических исследований были выявлены сразу несколько поразительных находок: обнаружен череп мамонта, в котором был спрятан клад (кремневые изделия и заготовки для орудий). Следом за этим археологи натолкнулись на жилище первобытного человека. Подобная находка является на этой территории редкостью, последняя датирована 2005-м годом», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
В 2018 году в ходе раскопок специалисты обнаружили крупные кости мамонта, зубы, бивни и целые челюсти. Также археологи нашли очаг, заполненный пережженными костями животных.
Отмечается, что зарайская стоянка была обнаружена в 2016 году в ходе земляных работ в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль». Зарайская стоянка — древнейшее место обитания людей в Подмосковье.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Благовещенске турист из Китая намеревался вывезти 75 фрагментов бивней мамонта.
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