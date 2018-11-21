Под Антарктидой нашли радиоактивный источник

Под Восточной Антарктидой может располагаться некий геотермальный источник тепла, о котором раньше ничего не было известно — такой вывод сделали ученые, проанализировав динамику таяния льдов.

Судя по данным радара, который проник на почти трехкилометровую толщину, лед в этом районе тает снизу вверх. Талые воды стекают и постепенно заполняют подледные полости, образуя целые озера, сообщает Scientific Reports.

Ученые отметили, что таяние, вероятно, началось тысячи или даже миллионы лет назад. Этот процесс не слишком интенсивен, но в перспективе может ускорить темпы разрушения ледников.

По словам исследователей, породы, залегающие на дне Антарктиды и окружающие горячий источник, могут быть радиоактивными. Это противоречит ранней теории, гласящей, что этот континент состоит из древних и остывших плит, никак не влияющих на ледяные панцири.

Дальнейшие исследования должны показать, присутствуют ли в Антарктиде другие подобные «горячие точки», и как они могут сказаться на таянии льдов.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде нашли следы древнего континента Гондвана, распавшегося около 180 миллионов лет назад.