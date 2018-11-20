Ещё
От «Зари» до заката: сколько осталось МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

От «Зари» до заката: сколько осталось МКС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: NASA
20 лет назад началось строительство Международной космической станции. Как создавался крупнейший рукотворный объект на орбите, какую роль в его судьбе сыграли события октября 1993 года и сколько осталось станции, вспоминает «Газета.Ru».
Ровно 20 лет назад, 20 ноября 1998 года, начала строиться Международная космическая станция, сегодня — крупнейшая внеземная лаборатория, на которой работают космонавты из разных стран мира.
Малоизвестный факт: история возникновения станции восходит еще к революционным событиям осени 1993 года. О реализации проекта «подлинно международной космической станции» вице-президент США Альберт Гор и председатель Совета Министров России Виктор Черномырдин объявили 2 сентября того года.
А 4 октября, когда танки расстреливали Белый дом, в Москве проходила встреча представителей Российского космического агентства, представителей ГКНПЦ им. Хруничева и РКК «Энергия» с представителями NASA и фирмы Boeing, на котором было принято предложение об использовании в качестве первого модуля МКС энергетического блока «Заря». «Наши американские коллеги прибыли, несмотря на обстрел Белого дома, и стали обсуждать конфигурацию станции, как ее строить», — вспоминал участник переговоров Сергей Шаевич, ныне директор программы МКС Центра имени Хруничева.
5 февраля 1995 был подписан Протокол о вкладах сторон в обеспечение запуска первого модуля станции. Этот пуск получил обозначение 1А/R — первый американо-российский полет. Подписанный 15 августа 1995 года контракт предусматривал проектирование, детальную отработку, изготовление, полный цикл испытаний, транспортировку на космодром Байконур, проведение предстартовой подготовки и запуск модуля «Заря».
«Заря» — это 20-тонный многоцелевой герметичный модуль, в основе которого прочный герметичный корпус, у которого на заднем коническом днище расширенной части размещен осевой узел для стыковки со Служебным модулем Космической Станции. В создании модуля «Заря» в общей сложности участвовало около 240 российских предприятий.
Запущен на орбиту он был лишь спустя три года. 20 ноября 1998 года он был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон», с этого момента и началась летопись Международной космической станции, которая сначала работала в беспилотном режиме.
Уже 7 декабря с ФГБ «Заря» был состыкован второй элемент орбитальной станции — соединительный модуль «Юнити». Через два года в составе станции новое пополнение — служебный модуль «Звезда».
Обитаемой станция стала только спустя два года после начала строительства, 2 ноября 2000 года, когда к ней пристыковался космический корабль «Союз ТМ-31» с экипажем первой долгосрочной экспедиции. В состав экипажа МКС-1 входили российские космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и американский астронавт Уильям Шеперд.
В течение четырех месяцев ими было выполнено 143 сеанса геофизических, медико-биологических и технических исследований и экспериментов. В феврале 2001 года команда экспедиции осуществила интеграцию лабораторного модуля «Дестини» в состав МКС.
В последующие годы к Международной космической станции были пристыкованы другие модули, сегодня их насчитывается 15.
В проекте МКС участвуют 14 стран, в том числе Россия, США, страны Европы и Канада, изначально участвовавшие Бразилия и Великобритания позднее вышли из проекта.
МКС уникальна своими размерами и обилием всевозможных рекордов, установленных на ней. Стоимость станции превышает $150 млрд — это делает ее самым дорогим в истории человечества рукотворным объектом, созданным в единственном экземпляре.
Станция имеет размер с футбольное поле, длина ее составляет 109 метров, ширина — 73 метра, масса — более 400 тонн. Общий объем станции — 916 кубометров, обитаемый объем — 388 кубометров.
За все время эксплуатации к станции было осуществлено 136 пусков с Земли. 42 раза доставлялись элементы станции: 37 раз — на американских челноках, пять — на российских ракетах «Протон» и «Союз».
Станция делает один оборот вокруг Земли за полтора часа, на небе она видна как третий после Луны и Венеры по яркости объект.
С момента первой экспедиции станцию посетили 230 человек из 18 стран мира.
За все время космонавтами было выполнено 205 выходов в открытый космос. Астронавт Пегги Уитсон во время пребывания на МКС установила женский рекорд продолжительности пребывания на орбите — 665 дней.
На станции установлены тренажеры, душевые кабины и специальная система переработки воды, которая позволяет перерабатывать даже мочу космонавтов и снизить зависимость от поставок воды с Земли на 65%.
Основная задача экипажа — проведение научных экспериментов и обслуживание станции. Большая часть экспериментов посвящается воздействию микрогравитации на организм человека. Так, в недавно российские ученые обнаружили, что долговременное пребывание в невесомости приводит к снижению объема серого вещества мозга.
«Нами обнаружено достоверное снижение серого вещества в височной области коры, максимальное снижение объема составляло 3,3%. Что касается белого вещества мозга, для него тоже характерно снижение объема, — рассказала «Газете.Ru» завотделом сенсомоторной физиологии Института медико-биологических проблем РАН, к.б.н. Елена Томиловская. — Спустя шесть месяцев уровень серого вещества возвращается примерно к предполетному уровню».
В ходе другого российского эксперимента «Тест» на высоте МКС были найдены бактерии, обитающие в Баренцевом море и острове Мадагаскар. Найдены также ДНК растительных геномов, архебактерий и грибов.
После отказа США от программы Space Shuttle российские корабли «Союз» остались единственным средством доставки людей на МКС.
Ситуация должна поменяться в конце 2019 года, когда США планируют начать полеты собственных пилотируемых кораблей.
Сегодня грузы и продукты на МКС доставляются кораблями американскими Cygnus и Dragon, японским HTV и российским «Прогрессом».
Практика показала, что работа МКС сильно зависит от ритмичности запусков с Земли и их безаварийности. Так, катастрофа американского челнока Columbia в 2003 году заставила прервать полеты шаттлов, что привело к сокращению экипажа станции до двух человек.
А недавняя авария пилотируемой ракеты «Союз-ФГ» на время поставила под вопрос возможность снабжения станции при помощи ракет семейства «Союз». Впрочем, в причинах в «Роскосмосе» разобрались, и следующий экипаж отправится на МКС 3 декабря.
Главный вопрос связан с судьбой МКС после 2024 года, до которого действуют нынешние соглашения стран-участниц.
«Техническое состояние МКС позволяет эксплуатировать ее до 2028-2030 года», — сказал представитель Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин.
«Идет обсуждение продления эксплуатации станции до 2028 года. Я думаю, она до 2028-го точно может отслужить, а дальше — покажут испытания», — сказал «Российской Газете» Сергей Крикалев, директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Рос­космос».
Между тем в США звучат призывы отказаться от участия в проекте после 2024 года и даже сдать американскую часть МКС частникам.
Газета.Ru: последние новости
WSJ: Apple сократила производство трех новых iPhone 18 ноября метеорный поток Леониды достигнет максимума Ученые дали новое определение килограмму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России передали «ясное послание» по Азовскому морю312
Малахова предложили уволить185
В Москве произошла массовая драка24
Цекало возмутил россиян166
Мажора на «Гелике» выгнали из России29
Новости партнеров
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
01:31
В Китае показали варианты летающих радаров
Армия Оружие
00:41
В Москве произошла массовая драка
Происшествия
02:45
Мажора на «Гелике» выгнали из России
Происшествия
02:38
Рогозин извинился за «утопленную» таксу
Общество
00:24
Автобус сгорел в Москве
Происшествия
01:11
Путин призвал усилить армию и флот
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение