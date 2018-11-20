Астрономы обнаружили «человеческий эмбрион» в Галактике

«Человеческий эмбрион» или « головастик» — это всего лишь форма туманности, образованная чрезвычайной активностью двух звезд.

Космического «головастика» открыли астрофизики в созвездии Наугольника. Речь идет о паре беспокойных звезд, выбросы которых сформировали вокруг них необычную туманность. Причем исследователи отмечают, что внешне находка также напоминает человеческий эмбрион.

По данным журнала Nature Astronomy, такого рода система является первой, открытой в нашей Галактике.

«Никто не ожидал, что они могут существовать в Млечном Пути — теория гласит, что они должны возникать только в молодых и далеких галактиках», — поделился ученый Бенджамин Поуп из университета Нью-Йорка.

Согласно сообщению, в нашей Галактике существуют тысячи аналогичных светил, в недрах которых происходит столь бурная активность — они выбрасывают огромное количество материи в виде солнечного ветра.

Когда звезда-гигант спустя пять или шесть миллионов лет заканчивает свою короткую жизнь в виде взрыва сверхновой, материя такого «пузыря» рассеивается по окрестностям, после чего и превращается в плотное облако из пыли и газа. А уже внутри него могут образовываться новые менее крупные светила. В частности ученые предполагают, что подобным образом могло появиться и само Солнце.

Внимание ученые привлекла ярчайшая точка в созвездии Наугольника. После этого исследователям удалось открыть планетарную туманность, которая и напоминает собой «зародыш» или «головастика».

«Мы до сих пор плохо понимаем то, как пыль может формироваться в столь экстремальных условиях. В каком-то смысле этот процесс напоминает то, как пламя свечи порождает сажу. Эта система пока представляется нам самым красивым "изложением" этой космической загадки», — заключили исследователи.

Ранее ученым из австралийского университета удалось обнаружить загадочные сигналы из космоса. Что является точной причиной данного явления — пока неизвестно.