Спрос непредсказуем: Apple сокращает производство

Американская компания Apple сократила заказы на производство всех трех новых моделей смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR — из-за сложностей с прогнозированием спроса на них. Из-за этого поставщики деталей для Apple ухудшили свои прогнозы финансовых показателей, что отрицательно сказалось на их капитализации. Акции Apple также показали падение.

Американский цифровой гигант Apple несколько последних недель сокращал заказы на производство всех трех новых моделей смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR — из-за сложностей с прогнозированием спроса на них, передает Wall Street Journal

Особенно резким стало урезание заказов iPhone XR — компания сократила планы по производству самой бюджетной новой модели на треть от первоначально запланированных 70 млн устройств, передает «Интерфакс»

Сокращение планов производства iPhone Xr происходит уже в третий раз за два месяца с момента анонса устройства. В Apple отказались от комментариев по поводу сокращения производства гаджетов.

«Чем больший ассортимент вы предлагаете, тем сложнее предсказать, кто будет покупать эти устройства. Проблема усугубляется тем, что помимо новых моделей в продаже до сих пор присутствуют смартфоны предыдущего модельного ряда», — пояснил CEO консалтинговой компании Sequent Learning Networks Стивен Хейнс.

Из-за происходящего поставщики деталей для Apple ухудшили свои прогнозы квартальных финансовых показателей,

а это незамедлительно сказалось на их капитализации. Например, на прошлой неделе упали в цене акции таких компаний, как Qorvo Inc., Lumentum Holdings и Japan Display, а также и самой Apple.

В начале ноября сообщалось, что компания собирается засекретить статистику о количестве проданных iPhone, iPad и Mac. Об этом заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Во время презентации отчета компании за четвертый финансовый квартал Маэстри отметил, что эти данные больше не имеют такого значения, как раньше. Apple призвала инвесторов уделять больше внимания данным о выручке и прибыли, передает ФАН.

В конце прошлого месяца на презентации в Нью-Йорке Apple представила новое поколение MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Каждое из этих устройств является улучшенной версией своего предшественника, в том числе — в плане производительности.

При этом стоимость базовой версии каждого из новых устройств выше, чем была раньше. Например, новый iPad Pro с диагональю экрана в 11 дюймов, стоит $799. Тем не менее, год назад стоимость iPad Pro начиналась от $649, что на $150 меньше.

Та же ситуация повторяется с MacBook Air — предыдущая модель 2015 года стоила $999, что делало его одним из самых бюджетных и популярных ноутбуков. Новый «мак» обойдется пользователю в $1199. В свою очередь, компактный компьютер MacMini, впервые увидевший свет в 2014 году, продавался по $499 за базовую версию, а его преемник стоит уже $799.

В сентябре нынешнего года в пресс-службе сервиса «Юла» «Газете.Ru» сообщали, что россияне начали искать новые модели iPhone еще 12 сентября, как только в калифорнийском Купертино завершилась ежегодная презентация Apple.

Настоящий бум произошел после старта мировых продаж — количество поисковых запросов 21 сентября выросло почти в два раза по сравнению с днем ранее и с тех пор продолжает расти.

Однако, если сравнить эти данные с прошлым годом, когда был представлен инновационный iPhone X, можно заметить, что интерес граждан к гаджетам Apple катастрофически упал — в 2017 году на следующий день после презентации число поисковых запросов, в которых упоминается iPhone X, выросло более чем в 30 раз.

Таким образом, ажиотаж вокруг новинок Apple сократился в 15 раз. Кроме того, в этом году, в отличие от предыдущего, продавцы готовы отдавать новые айфоны с минимальной наценкой.

Например, iPhone XS 256 Гб можно найти на доске онлайн-объявлений за 106 тыс. руб., в то время как в официальном магазине Apple он стоит около 100 тыс. руб. В прошлом году наценка на новые айфоны на «Юле» сразу после старта продаж в России была больше чем в два раза.

Отсутствие привычного оживления было заметно и в очереди у магазина на Тверской улице в Москве. Перекупщики и все желающие купить айфон первыми заняли вахту за два дня до старта продаж и начали запись за талонами.

Однако, судя по информации из Telegram-каналов, внутри магазина больше журналистов, чем реальных покупателей, а многие люди, занявшие первые места в очереди, все еще пытаются их выгодно продать, при этом абсолютно не интересуясь новинками Apple.

Что характерно, первый человек по имени Валерий, который смог зайти в re:Store на Тверской, айфон так и не купил. Он приобрел место в очереди, в надежде перепродать его, но его надежды не оправдались — покупателей на место так и не нашлось, поэтому денег на iPhone XS у коммерсанта не осталось, передает НСН.