Рогозин захотел увидеть Маска

Рогозин захотел повидать Маска

Рогозин заявил, что визит в США, вероятнее всего, состоится во второй половине февраля.

«Мы с Boeing обязательно должны провести встречу. Нас интересует культура производства на предприятиях Boeing», — сказал он.

Также Рогозин выразил желание встретиться с Маском.

«Я бы с удовольствием с ним встретился. Мне он интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер», — отметил глава «Роскосмоса».

В октябре Рогозин заявил, что Маск занимается «чистым демпингом», продавая пуски от 50-60 миллионов долларов. Он также заявил, что за каждый пуск Пентагон платит SpaceX около 150 миллионов долларов. Глава «Роскосмоса» считает, что власти США доплачивают Маску, чтобы он вывел на рынок дешевый продукт. По его мнению, российская сторона не может конкурировать, потому что «Роскосмос» не будет повышать цену запусков в интересах национальной безопасности для Минобороны