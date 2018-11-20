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Рогозин захотел увидеть Маска
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Рогозин захотел повидать Маска 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин намерен посетить США во второй половине февраля, где изучит производство на предприятиях Boeing и может встретиться с главой SpaceX Илоном Маском. О таких планах глава госкорпорации рассказал на пресс-конференции, передает РИА Новости.
Рогозин заявил, что визит в США, вероятнее всего, состоится во второй половине февраля.
«Мы с Boeing обязательно должны провести встречу. Нас интересует культура производства на предприятиях Boeing», — сказал он.
Также Рогозин выразил желание встретиться с Маском.
«Я бы с удовольствием с ним встретился. Мне он интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер», — отметил глава «Роскосмоса».
В октябре Рогозин заявил, что Маск занимается «чистым демпингом», продавая пуски от 50-60 миллионов долларов. Он также заявил, что за каждый пуск Пентагон платит SpaceX около 150 миллионов долларов. Глава «Роскосмоса» считает, что власти США доплачивают Маску, чтобы он вывел на рынок дешевый продукт. По его мнению, российская сторона не может конкурировать, потому что «Роскосмос» не будет повышать цену запусков в интересах национальной безопасности для Минобороны.
Такое заявление главы госкорпорации в эфире Первого канала прозвучало накануне международного форума Space Tech Expo Europe в Бремене (Германия), в котором Рогозин не смог участвовать из-за санкций. Впоследствии глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что Белый дом временно вывел из-под действия санкций гендиректора «Роскосмоса» для того, чтобы тот смог посетить США.
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