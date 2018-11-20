Обнаружено «второе Солнце»

Открыта практически идентичная Солнцу звезда

Предполагается, что у нашего Солнца должен быть близнец — не просто рожденная в той же самой звездной колыбели, но практически идентичная звезда. Возможно, астрономам наконец удалось найти такой объект.

Большинство звезд рождается в группах, которые могут исчисляться тысячами: они образуются из огромных облаков газа и пыли, увеличивающих свою плотность и коллапсирующих в плазменные шары, которые затем становятся звездами. Как полагают ученые, Солнце — звезда нашей Солнечной системы — образовалась 4,57 миллиарда лет назад.

Основная часть звезд имеет как минимум одного компаньона: по оценкам специалистов, до 85 процентов всех звезд могут состоять в двойных системах (или даже в тройных или четверных). При этом, как известно, более половины известных аналогов Солнца находятся в двойных системах.

Солнце, однако, на данный момент не имеет пары — и это кажется довольно странным: ученые полагают, впрочем, что раньше у нашей звезды была пара. Недавнее исследование, к слову, предполагало, что большинство, если вообще не все звезды, рождаются с близнецом.

Известно, что у Солнца действительно есть родственницы. Их очень трудно обнаружить, учитывая количество звезд в Млечном Пути и то, что возможные близнецы Солнца широко разбросаны по Галактике: пока ученые обнаружили всего несколько кандидатов в такие звезды.

В новом исследовании, проведенном специалистами из Португалии, была обнаружена не просто родственница Солнца, а как отмечается, «особая» звезда, очень сильно похожая на нашу. Речь идет о звезде HD 186302, располагающейся от нас примерно в 184 световых годах, — желтом карлике едва крупнее Солнца, имеющем примерно такую же температуру на поверхности и светимость. Данная звезда также имеет удивительно схожий с Солнцем химический состав и была образована, согласно расчетам, примерно 4,5 млрд лет назад. Это еще более сильное соответствие Солнцу, чем у звезды HD 162826, идентифицированной в качестве родственницы нашей звезды в 2014 году.

Ученые пока не знают точно, где сформировалось Солнце, поэтому изучение возможных родственников Солнца может дать новый ключ к пониманию истории нашей Солнечной системы. Кроме того, единственным известным местом существования жизни во Вселенной является именно Солнечная система: это значит, что размеры, возраст, температура, светимость и химический состав Солнца подходят для возникновения жизни — в известной нам форме. Учитывая это, изучение родственниц Солнца приобретает еще одно важное значение: возможно, у планет вокруг них также развилась жизнь?

В дальнейшем исследователи рассчитывают посмотреть, имеются ли у обнаруженной HD 186302 планеты. Особенно интересно, есть ли у данной звезды, столь похожей на Солнце, каменистая планета в зоне обитаемости: возможно, специалистам удастся найти «Землю 2.0, вращающуюся вокруг Солнца 2.0»?

Исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, кратко о результатах работы сообщает портал ScienceAlert.