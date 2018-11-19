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Российские космонавты отправятся на Луну
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Российские космонавты отправятся с двухнедельной миссией на Луну после 2030 года 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: AP Photo/Amr Nabil
Российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны после 2030 года. Их миссия продлится 14 суток, говорится в презентации генконструктора — первого замгендиректора РКК "Энергия" Евгения Микрина на конференции в Москве, посвященной 20-летию МКС.
По данным презентации "Дорожной карты реализации Лунной программы", первые экипажи будут высаживаться на поверхность Луны с орбитальной окололунной посещаемой станции. Ее планируется создать на основе наработок по российскому сегменту МКС. По срокам указано создание станции в период с 2030 по 2035 год. Согласно слайду презентации, первая высадка космонавтов рассчитана на 14-суточное пребывание на поверхности Луны.
Всего дорожная карта состоит из трех этапов. На первом этапе, до 2025 года, планируется отработать все технологий на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытания перспективного пилотируемого корабля "Федерация", беспилотные облеты Луны "Федерацией" и исследование Луны автоматическими станциями.
Окололунная орбитальная станция может быть создана на базе элементов российского сегмента МКС. В частности, узловой модуль, пилотируемый транспортный корабль и научно-энергетический модуль (НЭМ), которые планируется состыковать с МКС к 2022 году. Для высадки на поверхность на станции будут находиться лунные взлетно-посадочные и грузовые модули.
Второй этап, с 2025 по 2035 годы, подразумевает отработку средств доступа на поверхность Луны, первые пилотируемые полеты на поверхность Луны, создание и размещение на Луне первых элементов посещаемой базы.
На третьем этапе, после 2035 года, будет завершено строительство полноценной посещаемой лунной базы. Также после 2035 года должна быть создана единая система пилотируемых и автоматических средств освоения Луны.

Конференция в честь 20-летия МКС

Научно-практическая конференция "Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития", посвященная 20-летнему юбилею Международной космической станции, проходит в понедельник в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Открыл конференцию глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В мероприятии участвуют представители Роскосмоса, зарубежных космических агентств, космонавты и астронавты, конструкторы и ракетостроители.
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