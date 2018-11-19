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В РФ обнаружили самое маленькое в мире млекопитающее
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На юге России ученые обнаружили самое маленькое в мире млекопитающее 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: CC BY-SA 3.0 / Trebol-a / Suncus etruscus
Ученые обнаружили в Северной Осетии и Ингушетии самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, сообщил РИА Новости зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев.
На территории России данный вид встречался лишь по неподтвержденным данным.
"У нас появились достоверные данные о том, что карликовая многозубка стала периодически встречаться на территории Северной Осетии и Ингушетии, о чем сообщают наши коллеги. Теперь можно сказать, что она стала у нас оседлым видом", — сказал Стахеев.
По его мнению, землеройка могла попасть на юг России из Закавказья. Теперь ученые планируют организовать наблюдение за данным видом и его дальнейшим расселением.
"С появлением нового вида могут происходить перестройки экологических связей, поскольку все ниши в природе заняты, и когда новый вид приходит на чью-то нишу, то между ними должны выстроиться взаимоотношения. Это также требует наблюдения", — пояснил собеседник агентства.
Стахеев добавил, что данные о карликовой многозубке будут внесены в портал данных "Млекопитающие России", работа над которым началась в текущем году и продлится до 2024 года.
Карликовая многозубка относится к семейству землероек. Длина ее тела составляет от 3 до 4,5 сантиметра, вес не превышает 1,7 грамма. У зверька 30 зубов. По данным ученых, они приносят пользу лесному и сельскому хозяйству, уничтожая насекомых-вредителей.
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