Обнаружены самые маленькие в мире следы динозавров

Палеонтологи обнаружили рекордно маленькие отпечатки ног динозавра. Раптор, 110 миллионов лет назад прогуливавшийся по берегу озера в нынешней Южной Корее , мог бы уместиться на ладони современного человека.

Об открытии сообщает научная статья, опубликованная в журнале Scientific Reports группой во главе с Кюном Кимом (Kyung Kim) из Национального образовательного университета Чинджу в Южной Корее.

"Эти отпечатки ног и дорожки следов возрастом 110 миллионов лет были оставлены плотоядными динозаврами, широко известными как рапторы, — объясняет соавтор статьи Энтони Ромилио (Anthony Romilio) из Квинслендского университета. — Эти новые следы имеют длину всего лишь один сантиметр, а это означает, что динозавр, который оставил их, был животным, которого вы могли бы легко держать в руке. Это самые маленькие в мире следы динозавров".

Чтобы оценить приблизительную длину бедра, авторы умножили длину отпечатка лапы на 4,5. Такую формулу им подсказал накопленный мировой наукой обширный материал по анатомии рапторов.

Новый вид палеонтологи назвали Dromaeosauriformipes rarus. Первое слово представляет собой название рода дромеозавров, а второе в переводе с латыни означает "редкий".

Отпечаткам помогли сохраниться уникальные условия консервации, характерные для этого местонахождения, вообще богатого на следы разнообразных древних лап.

"В дополнение к крошечным следам динозавров у нас есть следы птиц, птерозавров, ящериц, черепах, млекопитающих и даже лягушек", — говорит Ким.

Характер обнаруженных цепочек следов заставил учёных предположить, что хищник не просто совершал променад по живописному берегу озера. Он охотился на рыбу, которой, по всей видимости, и питался.

Наука уже знает некоторые примеры миниатюрных динозавров. Есть, например, род Microraptor, представители которого были размером с ворону. Любопытно, что некоторые экземпляры этих существ были найдены всего в 30 километрах от места нынешней находки. Однако D. rarus ещё меньше, чем микрорапторы, для которых, он, кстати, был современником. Если следы оставлены взрослой особью, то этот "грозный охотник" был размером и вовсе с воробья.

Впрочем, специалисты не исключают, что хищник на самом деле был крупнее, а обнаруженные следы принадлежат его детёнышу.

Напомним, что ранее "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) писали о плите с рекордным количеством следов динозавров и млекопитающих, рекордно больших следах хищного динозавра и древнейших на Земле отпечатках ног животного.