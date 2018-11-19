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Низкая активность Солнца заставит землян замерзать
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Низкая активность Солнца заставит землян замерзать 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Учёные НАСА предположили, что низкая активность Солнца уже в скором времени может привести к тому, что земляне испытают на себе самые холодные зимы за последние несколько столетий.
Как оказалось, на данный момент наблюдается устойчивая тенденция к снижению солнечной активности. Из-за этого могут произойти серьёзные изменения. Учёные уже говорят о том, что верхние слои атмосферы начали терять тепло.
Помимо нарушений в погодных условиях падающая солнечная активность может привести к проблемам с навигацией и даже помешать космическому мусору падать на планету. Из-за изменений на поверхности главной звезды системы значительно сжимается термосфера, соответственно, общая толщина атмосферы нашей планеты также уменьшается. В результате космический мусор зависает на орбите, засоряя тем самым пространство вокруг планеты ещё больше.
Пока что рекордного холода мы не ощущаем на себе, но в НАСА уверены, что это может произойти уже этой зимой. Так, последний раз резкое снижение солнечной активности было зафиксировано в 1645 году и длилось оно в течение семидесяти лет. И именно в это время Европа и Северная Америка переживали сильнейшие холода, которые в истории запечатлены под названием Малого ледникового периода. Соответственно, нечто подобное стоит ожидать и на этот раз.
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