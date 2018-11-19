Дожди принесли смерть в пустыню Атакама

В поисках разгадки тайны, возможна ли жизнь на Марсе, ученые посвятили немало времени изучению чилийской пустыни Атакама. Это одно из самых губительных мест на Земле — холод высокогорья, отсутствие растительности и невероятная сухость. Дожди в Атакаме не выпадают столетиями, а когда это происходит, в пустыню приходит не жизнь, а смерть — и научное сообщество было крайне удивлено этим открытием.

Последний раз официально зафиксированные дожди пролились над некоторыми районами Атакамы 25 марта и 9 августа 2015-го, а потом 7 июня 2017-го. Вода быстро пришла и так же мгновенно ушла, поэтому ученым осталось только исследовать смоченную ей землю. И они увидели величайшую трагедию, сродни вымиранию динозавров, потому что увлажнение земли в прямом смысле убило 85% живности в ней. Это были микробы, адаптированные к существованию в сверхзасушливом климате пустыни.

До дождей ученые успели обнаружить и изучить полтора десятка древнейших микробов с уникальной биохимией. Они столетиями эволюционировали для выживания в условиях полного отсутствия влаги в окружающей среде. И добились успеха, став едва ли не единственной устойчивой формой жизни в этой пустыне. Но стоило пройти дождю, и исследователи с трудом нашли всего 2-4 выживших вида микроба. Остальные погибли от осмотического шока, избыток влаги не оставил им шансов на спасение.

Если представить, что на Марсе есть жизнь, она будет крайне похожа на атакамских микробов. И, как теперь нам понятно, окажется крайне уязвимой к изменениям привычной среды — даже если речь идет о воде, источнике жизни во Вселенной.