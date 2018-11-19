Существование мифической Арктиды доказали ученые

Древний континент Арктида существовал и разрушался как минимум дважды за всю историю земли. К таким выводам пришли ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука.
В первый раз около миллиарда лет назад древний материк Арктида входил в состав суперконтинента Родиния. Примерно 750 миллионов лет назад континент полностью распался. Второй раз — 250 миллионов лет назад — Арктида составляла часть Пангеи.
После вторичного распада Арктиды был сформирован современный арктический континентальный шельф.
Ученые также попытались сопоставить Арктиду с древней северной страной Гипербореей, описанной древнеримским ученым Плинием Старшим. По их мнению, это два совершенно разных континента. Более того, никаких доказательств существования второго так и не было найдено.
Ранее сообщалось, что в российской Лапландии, в глухой Ловозерской тундре найдены циклопические руины и стены, гигантские плиты правильной геометрической формы с пропилами техногенного происхождения, просверленные глыбы, ритуальный колодец, таинственные знаки и письмена. Ученые предполагают, что эти артефакты могли оставить жители Гипербореи.