Существование мифической Арктиды доказали ученые

Существование мифической Арктиды доказали российские ученые

Древний континент Арктида существовал и разрушался как минимум дважды за всю историю земли. К таким выводам пришли ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука.

В первый раз около миллиарда лет назад древний материк Арктида входил в состав суперконтинента Родиния. Примерно 750 миллионов лет назад континент полностью распался. Второй раз — 250 миллионов лет назад — Арктида составляла часть Пангеи.

После вторичного распада Арктиды был сформирован современный арктический континентальный шельф.

Ученые также попытались сопоставить Арктиду с древней северной страной Гипербореей, описанной древнеримским ученым Плинием Старшим. По их мнению, это два совершенно разных континента. Более того, никаких доказательств существования второго так и не было найдено.

Ранее сообщалось, что в российской Лапландии, в глухой Ловозерской тундре найдены циклопические руины и стены, гигантские плиты правильной геометрической формы с пропилами техногенного происхождения, просверленные глыбы, ритуальный колодец, таинственные знаки и письмена. Ученые предполагают, что эти артефакты могли оставить жители Гипербореи.