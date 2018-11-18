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«Прогресс МС-10» прибыл на МКС
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Грузовой «Прогресс МС-10» прибыл на МКС 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к Международной космической станции спустя двое суток после старта. Стыковка с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 22:29 по московскому времени, корабль причалил к служебному модулю «Звезда».
Корабль успешно был выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-ФГ» в пятницу, 16 ноября. Он доставит на МКС 2,5 тонны различных грузов: топливо, воздух, посылки для экипажа, а также оборудование для установки управляющего блока, чтобы система широкополосной связи смогла функционировать. Предполагается, что корабль будет находиться в составе станции до марта 2019 года, когда его сведут с орбиты, сообщили в подмосковном Центре управления полётами.
Как сообщал News.ru, 17 ноября космический корабль Cygnus на ракете Antares стартовал в Виргинии. Он доставит на Международную космическую станцию более трёх тонн груза. Трансляцию запуска вело NASA.
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