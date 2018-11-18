Грузовой «Прогресс МС-10» прибыл на МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к Международной космической станции спустя двое суток после старта. Стыковка с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 22:29 по московскому времени, корабль причалил к служебному модулю «Звезда».

Корабль успешно был выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-ФГ» в пятницу, 16 ноября. Он доставит на МКС 2,5 тонны различных грузов: топливо, воздух, посылки для экипажа, а также оборудование для установки управляющего блока, чтобы система широкополосной связи смогла функционировать. Предполагается, что корабль будет находиться в составе станции до марта 2019 года, когда его сведут с орбиты, сообщили в подмосковном Центре управления полётами