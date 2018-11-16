Астронавт рассказала о языковом барьере на МКС

Астронавт NASA рассказала о языковом барьере на МКС

Астронавт NASA Серена Ауньон-Ченселлор рассказала, как члены экипажа Международной космической станции (МКС) преодолевают языковой барьер, передает РИА "Новости"

Она отметила, что не считает язык преградой.

По ее словам, "мы все проходим обучение на русском, а российские космонавты проходят обучение на английском".

Ауньон-Ченселлор добавила, что иногда в общении с коллегами переходит на смесь языков.

Ранее сообщалось, что NASA отложило запуск транспортного корабля Cygnus с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).