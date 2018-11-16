Астрономы нашли «предсмертную» фотографию звезды

Наблюдения космического телескопа «Хаббл» позволили астрономам раскрыть еще одну космическую тайну и узнать как выглядела синяя сверхгигантская звезда еще до момента своей гибели, которая произошла совсем недавно.

Звезда, художественное изображение которой представлено выше, существовала на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли, внутри группы молодых звезд в спиральной галактике NGC 3938. Она взорвалась как сверхновая по астрономическим меркам практически «вчера» — в 2017 году. Однако архивные фотографии космического телескопа «Хаббл» позволили выяснить, как она выглядела в 2007 году, еще до момента взрыва.

Выяснилось, что звезда могла иметь пятьдесят солнечных масс, а ее горение происходило с огромной скоростью, то есть она была намного более жаркой, чем наше Солнце. Звезда была настолько горячей, что полностью потеряла свои внешние слои водорода и гелия. После взрыва, спектральные данные указали на полное отсутствие у сверхновой водорода и гелия, что позволило астрономам классифицировать ее как сверхновая типа Ic.