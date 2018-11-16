На МКС снова протек японский модуль

На Международной космической станции (МКС) опять сочится вода, передает "Интерфакс" . По данным источника в ракетно-космической отрасли, на японском модуле американского сегмента МКС удалось обнаружить новую утечку во время удаления воздуха из возвратной магистрали нового перчаточного бокса. В результате, единовременно вытекло порядка 93 мл воды.

Летом уже наблюдалась подобная проблема. Астронавтам приходилось бороться с испариной, которой едва ли не ежедневно покрывались стенки модуля.

Также ранее на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты ее самостоятельно отремонтировали.

Не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, в июне астронавты лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.

Как сообщалось, на американском сегменте не раз происходила утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). В то же время там сломалась система переработки мочи.