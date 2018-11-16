Суждено ли России быть космической сверхдержавой?

Сможет ли Россия вновь стать ведущей космической державой?

Videnskab задается вопросом, не сдает ли Датское изданиезадается вопросом, не сдает ли Россия позиции ведущей космической державы. Еще свежа в памяти авария «Союза». С другой стороны, никто не ожидал, что Советский Союз первым выйдет в космос, но именно так и случилось. Прошлое у России действительно было блестящее. А сейчас Россия и США стремятся в космос двумя разными путями. Какой лучше? Время покажет.

Когда-то все считали Советский Союз ведущей космической державой, но времена изменились.

Никто не ожидал, что Советский Союз первым выйдет в космос, но именно так и случилось. Сначала 1 октября 1957 года он запустил первый спутник — «Спутник-1», потом, всего месяц спустя — «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту.

В первые годы космических полетов СССР считался практически непобедимым в космосе, и такая репутация только укрепилась, когда первым человеком в космосе в апреле 1961 года стал Юрий Гагарин

Но это было много лет назад, а сегодня встает вопрос, не осталось ли время величия России в космосе навсегда в прошлом. Есть два признака, которые указывают в этом направлении:

— планы на будущее в космической отрасли у нее размытые и довольно непоследовательные;

— запусков становится все меньше.

К тому же, очень слабыми стали научные исследования в космосе. Число научно-исследовательских спутников очень невелико, и последний раз Россия пыталась запустить космический зонд целых семь лет назад.

Цифры говорят сами за себя

Сегодня в мире существует шесть космических держав: три большие — США, Китай и Россия, и три маленькие — Япония Индия и Европа как экономическое и политическое объединение.

Очень показательно будет сравнить, как количество запусков в космос каждой из этих держав изменялось в последние пять лет.

Тенденцию можно проследить по таблице . Обратите внимание, что для 2018 года учтены запуски, сделанные до 1 октября.

В первую очередь таблица демонстрирует, что с 2014 года количество запусков, проводимых Россией, неуклонно снижается. С первого места, которое она занимала в 2014 году, страна опустилась на третье, после США и Китая.

При этом и китайская, и американская космонавтика в свою очередь стали более активными.

Россия очень много зарабатывала

Но количество запусков — это лишь часть истории. Не менее важно, что именно запускается.

В одном отношении Россия ведет себя так же, как и другие космические державы: большая часть запусков осуществляется, чтобы поддерживать необходимые обществу спутниковые системы. Это могут быть военные спутники для шпионажа и обороны или коммуникационные спутники, а также те, с помощью которых наблюдают за Землей и погодой на ней.

Вторая важная часть российской космонавтики — это полеты к космической станции МКС на кораблях «Союз» и «Прогресс».

Здесь Россия сегодня играет важнейшую роль, так как пока это единственная космическая держава, которая может доставлять астронавтов на МКС.

Сегодня «Союз» — важный источник дохода российской космонавтики, поскольку агентство «Роскосмос» получает довольно хорошую плату за то, что доставляет астронавтов из США, Европы, Канады и Японии на МКС. Каждый запуск стоит более 80 миллионов долларов, так что это существенная прибыль.

Но уже сейчас конкуренция заметно сказывается на ценах

Россия также зарабатывает тем, что запускает спутники для других стран. Сегодня и ракеты, и спутники — это международный товар, и в этой сфере есть конкуренция как в отношении цены, так и качества.

Но российской космической индустрии становится трудно конкурировать с другими странами.

В 2013 году половина всех коммерческих спутников в мире была запущена с помощью российских ракет. В 2018 году эта цифра упала примерно до 10%. Это случилось отчасти из-за конкуренции, а отчасти из-за технических проблем с ракетами «Протон», которые скоро больше не будут выпускать.

Конкуренция в области цен стала особенно усилилась после того, как «Спэйс-икс» ( SpaceX ) доработала и вновь стала использовать свои ракеты «Фалькон-9» (Falcon 9).

Россия сейчас раздумывает, не уйти ли ей с этого рынка, чтобы вместо этого сконцентрироваться на создании спутников. Вопрос в том, пойдут ли дела лучше там.

А что с наукой?

Чего российской космонавтике не хватает в особенности, так это научных спутников и космических зондов. Существует несколько спутников вроде «Спектра», которые исследуют космос, и «Ломоносова», изучающего верхние слои атмосферы, но их довольно мало.

И по сравнению с тем, как начиналась космическая программа Советского Союза, это практически ничто.

Еще хуже обстоят дела у России с комическими зондами. Космические зонды постепенно стали важной частью практически всех космических программ:

НАСА послало один зонд аж к Плутону, а зонд «Юнона» исследует Юпитер;

ЕКА (Европейское космическое агентство) собирается запускать зонд к Меркурию;

— Япония исследует астероид Рюгу, и у нее есть спутник на орбите Венеры;

— Даже у Индии есть зонд на орбите Марса.

Российская космическая программа переживает кризис

Еще один признак того, что российская космическая программа переживает кризис — это то, как невероятно медленно в Восточной Сибири возводится новый космодром «Восточный».

Строительство, начатое еще в 2011 году, неоднократно омрачали масштабные коррупционные скандалы. Затрудняют его и большие экономические проблемы.

Другая проблема заключается в том, что строительство происходит в отдаленном уголке этой большой страны, и мало кто хочет ехать «на окраину».

Туманные планы времен СССР

На заре космоплавания Советский Союз очень активно запускал космические зонды. Это он еще в 1960 году предпринял самую первую попытку отправить зонд на Марс, правда, к сожалению, неудачную.

Но она стала началом длинного ряда запусков космических зондов к Венере и Марсу.

По программе исследования Венеры первые аппараты весьма успешно приземлились на поверхность разогретой почти до 500 градусов планеты и прислали оттуда снимки.

А вот к Марсу, несмотря нам множество запусков, Советскому Союзу, а позже России, успешно отправить космический зонд так никогда и не удалось.

Последним космическим зондом, который запустила Россия, в 2011 году стал «Фобос-Грунт», который должен был исследовать маленькую луну Марса Фобос. Однако дальше орбиты земли зонд не ушел, сгорев над Тихим океаном. Возможная причина — недостаточный контроль качества.

С того момента Россия не пыталась запускать космические зонды. Есть какие-то довольно туманные планы насчет запуска новых зондов к Венере, возможно, после 2025 года, а вот исследования внешней Солнечной системы, похоже, никогда не были даже в планах.

От блестящего прошлого к не столь блестящему настоящему

Встает естественный вопрос, что же случилось с некогда такой масштабной и амбициозной космической программой. Конечно, отчасти все объясняется экономикой, но немаловажно также учитывать и российскую культуру.

Космическая эра началась как часть холодной войны, и поэтому в этой сфере доминировали военные. Кроме того освоение космоса хорошо вписывалось в идеологию, подразумевающую, что за коммунизмом — будущее, а космос — часть этого будущего.

И у них ведь был «отец космоплавания» Константин Циолковский (1857-1935), который заложил теоретические основы для путешествий в космосе, а также породил представление о том, что будущее человечества — в космосе.

Советский Союз очень хотел показать, что эта огромная держава — нечто большее, чем просто отсталая сельскохозяйственная страна, и космическая гонка была здесь очень важна.

По сравнению с США у Советского Союза было не так много экономических и промышленных ресурсов, но он сосредоточился на том, чтобы развить космическую индустрию — и в результате несколько лет был лидером в космосе.

Победы в космосе были большим успехом пропаганды СССР. Однако будни граждан лучше не становились, и в долгосрочной перспективе СССР не смог конкурировать с лучшей экономикой и более развитой промышленностью Запада.

Народу не особенно нужна новая космическая эра

Но теперь, при Путине, общество изменилось. Сейчас в России все больше оглядываются на былое величие. Эра космических успехов стала чуть ли не чем-то вроде исторического монумента с такими идолами, как космонавт Гагарин и главный конструктор Сергей Королев

Конечно, многие хотели бы вернуть то время, но в повседневной жизни у людей множество проблем, и скудная экономика оказывает на них большое давление, так что сейчас общество едва ли будет настаивать на строительстве новой космической эпохи.

Ни народ, ни правительство просто не рассматривают перспектив будущего развития в космосе, на реализацию которых нужно жертвовать так много ресурсов. У американцев на самом деле та же проблема. Возможно, в поисках космических планов есть смысл отравиться в Китай.

Два пути в космос

Существуют два основных, по-видимому, культурно обусловленных отличия в том, как Россия и США подходили к исследованию космоса. Американцы не могут вводить новые технологии достаточно быстро, а русские идут вперед маленькими шажками и постоянно используют уже существующую технику.

Это различие очень явственно проявилась сразу после «гонки» к Луне. Американцы потратили огромные суммы как на корабль «Аполлон», так и на ракету «Сатурн», и эту технику можно было использовать для строительства космической станции, базы на Луне или даже для путешествия на Марс.

И типично по-американски их посчитали недостаточно хорошими. Они закончили «Сатурн» и «Аполлон», и тут же принялись за космические шаттлы. Восемь лет с 1973 по 1981 год американцы не могли посылать астронавтов в космос.

Наконец, космические челноки начали летать, но уже в 1986 году случилось несчастье с «Челленджером» (Challenger), и это стало внезапным пробуждением к реальности.

Теперь было ясно, что на этих космических челноках опасно летать, а на их подготовку к новому полету уходит не пара недель, а много месяцев. Да и дешевыми они не были, поэтому в 2011 году был запущен последний шаттл.

Сегодня американцы вернулись обратно к ракетам и космическим кораблям, основанным на технологиях «Аполлона».

Россияне, чтобы запускать малые космические станции, использовали только те ракеты, которые у них уже были. Ведь космический корабль «Союз» с большой ракетой «Протон» могли справиться с этой задачей, так зачем менять что-то, что и так работает хорошо? Таким образом им удалось избежать создания новых больших ракет во время постепенного расширения несколькими модулями их последней большой космической станции «Мир».

Было лишь одно исключение, когда разработали российский космический корабль «Буран» и ракету «Энергия». Однако с ними сделали только один беспилотный тестовый запуск, после чего этот дорогостоящий проект оставили, ведь, ко всему прочему, СССР тогда был уже на грани распада.

За и против

У каждого из подходов есть свои плюсы и минусы. Для американцев шаттлы оказались дорогостоящим делом, хотя 135 их запусков позволили решить длинный ряд важных задач.

Без шаттлов было бы очень трудно построить МКС. Однако стоит отметить, что если бы где-то была припасена парочка старых ракет «Сатурн», МКС можно было бы построить гораздо быстрее.

Отказ от шаттлов привел к необходимости создания новых дешевых ракет.

За задачу берутся частники

За эту задачу взялась фирма «Спэйс-икс», разработавшая первую в мире частично многоразовую ракету «Фалькон».

Другая компания, «Блу Ориджин» (Blue Origin) создала новый ракетный двигатель, работающий на жидком метане и кислороде, который станут использовать в двух ракетах следующего поколения «Вулкан» (Vulcan) и «Нью-Гленн» (New Glenn), тоже частично многоразовые.

Так что американские ракетные технологии сделали несколько довольно больших шагов вперед, но ведь у них и средства есть на эксперименты с новой техникой.

Российские технологии, возможно, слишком устарели

Российские ракетные технологии сейчас не особенно конкурентноспособны — например, ракета «Союз» была сконструирована уже более 60 лет назад.

Много лет велась работа над новыми ракетами типа «Ангара», но они не многоразовые, а значит им трудно конкурировать по цене с «Фальконом».

Так как все ракетное строительство в России контролируется государством, ему также не помогают инновации, исходящие от частных фирм.

Добавьте сюда влияние падающих цен на нефть и тех санкций, которым подверглась Россия после аннексии Крыма. Определенно, мало надежды на то, что на разработку следующего поколения ракет, которые так сильно нужны, будет выделена значительная сумма.

В 2014 году россияне говорили, что 10-летний бюджет на развитие космонавтики составит 70 миллиардов долларов. Сегодня эта сумма упала ниже 20 миллиардов долларов. С таким скромным бюджетом можно лишь поддерживать космонавтику в живых.

Российская космонавтика, конечно, выживет, но многое указывает на то, что время России как космической сверхдержавы позади.

МКС выйдет из эксплуатации — и что тогда?

Впереди нас ждут решения, которые невозможно откладывать в долгий ящик. Что, например, мы будем делать, если Международную космическую станцию выведут из эксплуатации в ближайшие десять лет?

Самый большой вопрос, продолжит ли Россия работать в одиночку, или она будет стремиться участвовать в новом совместном международном проекте. Если Россия предпочтет последнее, то Китай, возможно, станет для нее лучшим партнером, чем западные страны.

Путин и космос

Трудно сказать, что именно думает Путин о космосе — в общем и целом он, похоже, настроен позитивно. Но сейчас в центре внимания стоят актуальные проблемы, а не большие планы на будущее. В этом духе Путин 8 августа провел встречу, на которой присутствовал руководитель космического агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозин

Согласно официальному протоколу, у встречи были две основные темы:

— использование навигационной системы ГЛОНАСС;

— улучшение мониторинга Земли.

ГЛОНАСС — это российский ответ на американскую «Джи-Пи-Эс» (GPS), и Рогозин сейчас работает над тем, чтобы сделать использование ГЛОНАСС законодательным требованием для всех самолетов, летающих в пределах российских границ. Также Рогозин пообещал увеличить количество мониторинговых спутников Земли с нынешних 10 до 23 в течение нескольких лет.

Чтобы продемонстрировать, какие хорошие снимки могут делать российские спутники, он среди прочих использовал фотографии нового «Крымского моста». Ведь России нужно следить за огромной территорией: Рогозин, например, упомянул такие задачи, как обнаружение незаконной рубки леса, а также проблем с экологией.

Все это одобрил Путин, выделив на работу деньги: здесь процедура несколько проще, чем та, что приходится проходить НАСА (или ЕКА).