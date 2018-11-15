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Ученые объяснили любовь людей к горькому кофе
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Ученые объяснили любовь людей к горькому кофе 

Москва24 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые Северо-Западного университета в Чикаго опубликовали исследование, в котором предположили, почему людям нравится пить горький кофе.
Ученые выяснили, что дело в мелких генных мутациях человека, влияющих на его поведение. Чтобы прийти к этому выводу, они изучили ДНК и пищевые привычки примерно полумиллиона жителей Англии, Шотландии и Уэльса. Исследование неожиданно доказало, что кофе больше всего любят люди, в чьем геноме присутствовали вариации генов, связанные с высокой чувствительностью к кофеину. При этом они плохо ощущали другие горькие субстанции.
Ранее исследователи Института научной информации сделали вывод, что употребление кофе снижает на четверть риск сахарного диабета второго типа.
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